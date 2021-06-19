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19 Haziran 2021 dolar ve euro ne kadar? |19 Haziran Cumartesi Dolar ve euroda anlık yükseliş

19.06.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 19 Haziran Cumartesi gününde vatandaşlar tarafından dolar ve euro kurundaki anlık değişim merak ediliyor. Hafta içerisinde yukarı yönlü ivme kazanan dolar ve euronun daha fazla artıp, artmayacağı araştırılırken, yatırımcılar gözlerini güncel fiyatlarına çevirdi. İşte 19 Haziran 2021 dolar ve euro kuru...

Yatırım yapmak isteyen ve elindeki dövizleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından piyasalar yakından takip edilmeye devam ediyor. Hafta içerisinde hafta dolar ve euroda anlık değişimler yaşansa da gözler bugün yaşanacak anlık değişimlerde. Öte yandan sürekli yeşil ve yukarı ibreyi gösteren Doların daha fazla yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Peki 19 Haziran 2021 dolar ve euro ne kadar? İşte 19 Haziran Cumartesi borsadaki son durum…

İşte 19 Haziran Cumartesi Dolar ve Euro'nun güncel fiyatı

Yatırım olarak dolar ve euroyu tercih eden vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan anlık değişimler piyasaların kapalı olduğu bugünde de merak ediliyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Piyasaların kapalı olduğu 19 Haziran Cumartesi günü dolar bir önceki günün kapanışına yakın seviyelerde güne başladı. Yeşil ivmeyi gösteren dolar, 8,73 TL civarında hareketlerini sürdürüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?
Euro ise hafta sonunda doların aksine kırmızı ivme ile bir düşüş yaşıyor. Euro hafta sonunda yaşadığı %0-29'luk bir düşüş ile 10,36 TL seviyelerinde devam ediyor.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
İngiliz sterlinindeki son durum ise perşembe günü yaşadığı artışın ardından yine düşüşe geçtiği gözlemleniyor. Piyasaların kapalı olduğu bu günde sterlin ise 12,07 Türk Lirası seviyelerinde.

DOLAR NEDEN YÜKSELİŞTE?

DOLAR NEDEN YÜKSELİŞTE?
Dolar ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından iyimser bir beklenti başlamıştı. Geçtiğimiz haftanın anlık bir düşüş yaşansa da bu seviyeler kalıcı olmadı.
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Borsa İstanbul Euro Amerikan Doları
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