19 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (19 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezikler birçok kişi tarafından takı veya yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Altın bilezik gram fiyatları da buna bağlı olarak her gün birçok kişi tarafından araştırılıyor. 19 Temmuz günü altın bilezik gram fiyatlarında genel olarak bir yükseliş gözlemlendi. 18 ayar altın bilezik kapanışta 364 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 284 ile kapattı. 19 Temmuz günü 18 ayar altın bilezik güne 377 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise günü 293 ile açtı. İşte 19 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…