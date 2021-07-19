19 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (19 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezikler birçok kişi tarafından takı veya yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Altın bilezik gram fiyatları da buna bağlı olarak her gün birçok kişi tarafından araştırılıyor. 19 Temmuz günü altın bilezik gram fiyatlarında genel olarak bir yükseliş gözlemlendi. 18 ayar altın bilezik kapanışta 364 seviyesinde bulunurken, 14 ayar altın bilezik ise dün günü 284 ile kapattı. 19 Temmuz günü 18 ayar altın bilezik güne 377 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise günü 293 ile açtı. İşte 19 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 461,91 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,32 artışla 460,90'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 455,19 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 377,95 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,23 artışla 376,81'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 364,60 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 293,95 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,15 artışla 292,81'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 284,69 seviyesinde kapattı.
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