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19 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (19 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

19.07.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Temmuz Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Bir süredir 494 – 504 arasındaki seviyesini koruyan Gram altın, bir önceki kapanışta 495 seviyesinde bulunuyordu. Gram altın, 19 Temmuz sabahına ise 498 TL ile başladı. Çeyrek altın ise dün günü 816 seviyesinde kapatırken, bu sabah güne 818 ile başladı. 19 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle, 20 Temmuz Salı gününden itibaren 23 Temmuz Cuma gününe kadar piyasalar kapalı olacak. Haftayı 500 civarına yakın bir seviyede tamamlayan Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde, günü 818 TL ile açtı. Ons altın ise bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,12 artışla şu an için 1.814 dolardan işlem görüyor. Peki 19 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 498,90 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 497,41'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,73 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 818,50 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 815,23'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 816,89 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.637,00 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 1.630,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.634,06 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.240,98 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 3.227,60'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.257,57 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.333,35 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,23 artışla 3.323,18'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.362,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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