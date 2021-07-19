19 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (19 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftada Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması sebebiyle, 20 Temmuz Salı gününden itibaren 23 Temmuz Cuma gününe kadar piyasalar kapalı olacak. Haftayı 500 civarına yakın bir seviyede tamamlayan Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde, günü 818 TL ile açtı. Ons altın ise bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,12 artışla şu an için 1.814 dolardan işlem görüyor. Peki 19 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?