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1963 doğumlu 3976 günü olan biri ne zaman emekli olur?

24.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok vatandaş emekli olmayı beklerken, emeklilik yaşa ve prim gün sayısına göre değişiyor. Primlerinizi doldursanız da emeklilikte yaşa takılanlardansınız, yaşı doldurmanız gerekiyor. Emeklilikle ilgili tüm soruların cevabını bir araya getirdik.

Sigortalılık süresine ve prim gününe bağlı olarak değişen emeklilik için belli şartlar bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılan pek çok kişi EYT yasasının çıkmasını beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasanın çıkmayacağının sinyallerini vermişti. Haberimizde ne zaman emekli olacağınızı hesaplayabilmeniz için ipuçlarını bir araya getirdik.

1963 doğumlu 3976 günü olan biri ne zaman emekli olur?

Emeklilik yaşınızı hesaplayabilmeniz için örnekler üzerinden açıklamalar getireceğiz. Diyelim ki Ocak 1963 doğumlusunuz ve cinsiyetiniz erkek. Askerlik yapmanız ardından sigortalı bir işe başladınız ve sigorta başlangıç tarihiniz 1985 ise 15 yıllık bir sigortalılık süreniz ve 3600 gün prim ödemeniz bulunuyor.
Bu da 60 yaşında emekli olabileceğiniz anlamına geliyor.
Askerliği 18 ay yaptıysanız, askerlik sürenizin 60 gününü borçlanıp 564 gün de (askerlik sürenizin tamamını borçlanmanız halinde 84 gün) prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız ocak 2023’te emekli olabilirsiniz.

SİGORTA GİRİŞİ GEÇ YAPILDIYSA NE YAPILMASI GEREKİR?

SİGORTA GİRİŞİ GEÇ YAPILDIYSA NE YAPILMASI GEREKİR?
Zaman zaman iş yaşamında işverenler, işçilerin sigortalarını geç yatırdığı için pek çok kişi mağduriyet yaşayarak emeklilik yaşı ileri tarihlere atılıyor.
Bazen de iş giriş bildirilirken, çalışma süresi bildirilmiyor. Bu durumda öncelikle işveren ile görüşmenizi öneriyoruz. Daha sonra ise SGK’ya çalışma sürenizin bildirilip bildirilmediğini öğrenin. Şayet bildirilmişse, o tarihte kullanılmakta olan dört aylık bordrolardan işveren onaylı birer örnek alarak SGK’ya ibraz edin.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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