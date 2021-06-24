1963 doğumlu 3976 günü olan biri ne zaman emekli olur?

Sigortalılık süresine ve prim gününe bağlı olarak değişen emeklilik için belli şartlar bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılan pek çok kişi EYT yasasının çıkmasını beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasanın çıkmayacağının sinyallerini vermişti. Haberimizde ne zaman emekli olacağınızı hesaplayabilmeniz için ipuçlarını bir araya getirdik.

1963 doğumlu 3976 günü olan biri ne zaman emekli olur?

Emeklilik yaşınızı hesaplayabilmeniz için örnekler üzerinden açıklamalar getireceğiz. Diyelim ki Ocak 1963 doğumlusunuz ve cinsiyetiniz erkek. Askerlik yapmanız ardından sigortalı bir işe başladınız ve sigorta başlangıç tarihiniz 1985 ise 15 yıllık bir sigortalılık süreniz ve 3600 gün prim ödemeniz bulunuyor.

Bu da 60 yaşında emekli olabileceğiniz anlamına geliyor.

Askerliği 18 ay yaptıysanız, askerlik sürenizin 60 gününü borçlanıp 564 gün de (askerlik sürenizin tamamını borçlanmanız halinde 84 gün) prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız ocak 2023’te emekli olabilirsiniz.

SİGORTA GİRİŞİ GEÇ YAPILDIYSA NE YAPILMASI GEREKİR? Zaman zaman iş yaşamında işverenler, işçilerin sigortalarını geç yatırdığı için pek çok kişi mağduriyet yaşayarak emeklilik yaşı ileri tarihlere atılıyor.