1990'lı yıllarda terk etmişlerdi! Keldaniler Paris'ten geri dönüyor... Cudi'de yeni bir yaşam: "Yaşam standartı yüksek bir köy"

Cudi Dağı'nın eteklerinde yer alan Aksu Köyü, yıllardır adeta sessizliğe gömülmüş; yaşayan kimse kalmamıştı. Terörde temizlenen ve bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında ise dönüşler başladı. Yaklaşık 35 yıl önce köylerinden göç eden vatandaşlar, artık topraklarına geri dönüyor. Bölgede Keldanilerin (Katolik Süryaniler) diye bilinen vatandaşlar, yıllar önce göç ettikleri Avrupa'yı terk edip Aksu Köyü'ne yerleşiyor. Adeta yeni bir hayat yaratmaya çalışan Keldanilerin (Katolik Süryaniler) sayısı ise her geçen gün artıyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır