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1990'lı yıllarda terk etmişlerdi! Keldaniler Paris'ten geri dönüyor... Cudi'de yeni bir yaşam: "Yaşam standartı yüksek bir köy"

21.04.2025 13:30
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1990'lı yıllarda Cudi Dağı eteklerindeki güvenlik nedeniyle boşaltılan Aksu Köyü'ne geri dönüşler başladı. Yaklaşık 35 yıl önce köylerinden ayrılarak farklı illere ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç etmek zorunda kalan Keldaniler (Katolik Süryaniler), topraklarına dönüyor. Fransa'da kurduğu hayatı geride bırakarak köyüne gelen isimlerden olan 70 yaşındaki Petrus Karatay, toplam 12 ailenin gelmesine de yardımcı oldu. Karatay, "Yaşam standardı yüksek bir köy inşa etmek istiyoruz" diye konuştu.

Cudi Dağı'nın eteklerinde yer alan Aksu Köyü, yıllardır adeta sessizliğe gömülmüş; yaşayan kimse kalmamıştı. Terörde temizlenen ve bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında ise dönüşler başladı. Yaklaşık 35 yıl önce köylerinden göç eden vatandaşlar, artık topraklarına geri dönüyor. Bölgede Keldanilerin (Katolik Süryaniler) diye bilinen vatandaşlar, yıllar önce göç ettikleri Avrupa'yı terk edip Aksu Köyü'ne yerleşiyor. Adeta yeni bir hayat yaratmaya çalışan Keldanilerin (Katolik Süryaniler) sayısı ise her geçen gün artıyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

YILLAR ÖNCE FRANSA'YA GÖÇ ETMİŞ

YILLAR ÖNCE FRANSA'YA GÖÇ ETMİŞ

Güvenlik gerekçeleriyle boşaltılan köyünü yıllar önce terk eden isimlerden olan köyün göç eden sakinlerinden 70 yaşındaki Petrus Karatay da önce İstanbul'a gitti, bir süre sonra da Fransa'ya yerleşti. Fransa'da yeni bir yaşam kursa da 6 çocuk babası Karatay, yıllarca ayrı kaldığı doğup büyüdüğü topraklara hep özlem duydu.

YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında köyüne dönmek için 2009 yılında başvuru yapan Karatay, 2011 yılında köyüne geldi.

7 BİN FİDAN DİKTİ

7 BİN FİDAN DİKTİ

Mevcut köylerinin yaklaşık bir kilometre ilerisindeki yeni yaşam alanına ailesiyle yaşayacakları 3 katlı ev yaptıran Karatay, köy ve çevresine yaklaşık 7 bin fidan dikti, yol, su ve elektrik hizmetlerinin getirilmesi için de çalışma yürüttü.

12 AİLEYE DE ÖNCÜLÜK ETTİ

12 AİLEYE DE ÖNCÜLÜK ETTİ

Karatay, bu girişimiyle Avrupa'daki diğer Keldanilerin de köye dönmesine öncülük etti. Bu sayede 7 aile köye dönüş yaparak ev inşa etmek için çalışma başlatırken, 5 aile de dönüş kararı aldı.

"YAŞAM STANDARDI YÜKSEK BİR KÖY İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

"YAŞAM STANDARDI YÜKSEK BİR KÖY İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Zorlu yollardan ve tünelden geçilerek ulaşılan köye dönen Petrus Karatay, AA muhabirine, Cudi Dağı eteklerindeki köylerinin kurulum aşamasında olduğunu, yol, su ve elektrik bağlantısının yanı sıra köyün yeşillendirilmesi için de büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Şırnak Paris Avrupa Cudi Dağı
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