1990'lı yıllarda terk etmişlerdi! Keldaniler Paris'ten geri dönüyor... Cudi'de yeni bir yaşam: "Yaşam standartı yüksek bir köy"

Cudi Dağı'nın eteklerinde yer alan Aksu Köyü, yıllardır adeta sessizliğe gömülmüş; yaşayan kimse kalmamıştı. Terörde temizlenen ve bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında ise dönüşler başladı. Yaklaşık 35 yıl önce köylerinden göç eden vatandaşlar, artık topraklarına geri dönüyor. Bölgede Keldanilerin (Katolik Süryaniler) diye bilinen vatandaşlar, yıllar önce göç ettikleri Avrupa'yı terk edip Aksu Köyü'ne yerleşiyor. Adeta yeni bir hayat yaratmaya çalışan Keldanilerin (Katolik Süryaniler) sayısı ise her geçen gün artıyor.
Güvenlik gerekçeleriyle boşaltılan köyünü yıllar önce terk eden isimlerden olan köyün göç eden sakinlerinden 70 yaşındaki Petrus Karatay da önce İstanbul'a gitti, bir süre sonra da Fransa'ya yerleşti. Fransa'da yeni bir yaşam kursa da 6 çocuk babası Karatay, yıllarca ayrı kaldığı doğup büyüdüğü topraklara hep özlem duydu.
Bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında köyüne dönmek için 2009 yılında başvuru yapan Karatay, 2011 yılında köyüne geldi.
Mevcut köylerinin yaklaşık bir kilometre ilerisindeki yeni yaşam alanına ailesiyle yaşayacakları 3 katlı ev yaptıran Karatay, köy ve çevresine yaklaşık 7 bin fidan dikti, yol, su ve elektrik hizmetlerinin getirilmesi için de çalışma yürüttü.
Karatay, bu girişimiyle Avrupa'daki diğer Keldanilerin de köye dönmesine öncülük etti. Bu sayede 7 aile köye dönüş yaparak ev inşa etmek için çalışma başlatırken, 5 aile de dönüş kararı aldı.
Zorlu yollardan ve tünelden geçilerek ulaşılan köye dönen Petrus Karatay, AA muhabirine, Cudi Dağı eteklerindeki köylerinin kurulum aşamasında olduğunu, yol, su ve elektrik bağlantısının yanı sıra köyün yeşillendirilmesi için de büyük çaba gösterdiğini söyledi.
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