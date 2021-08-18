2 ayda 30 bin kişi katıldı! Ayda 100 TL'ye emekli olma fırsatı!

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 18 aş altı vatandaşların dahil olmasıyla sektördeki rekabet hız kazandı. Ayda 100-150 TL gibi miktarlar ile sisteme girmek mümkün hale geldi. Üstelik emeklilik kampanyalarına da hız verildi. Birçok şirket müşterilerine farklı sunmaya başladı. İşte merak edilenler... .

İŞTE KAMPANYALAR!

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK 'Çocuğum için BES'e 150 liradan başlayan aylık ödemeler ile katılım sağlamak mümkün. Anne ya da babanın vefatı veya maluliyeti durumunda, katkı payı ödemeleri güvenceye altında oluyor. Anlaşmalı sağlık kuruşlarında ve Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim sağlanıyor. Giriş aidatı talep edilmiyor.

TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK '18 Yaş Altı BES' ürünü kapsamında aylık katkı payı tutarları 150 TL'den başlıyor. Giriş esnasında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi talep edilmiyor. Faizli ve faizsiz fon alternatifleri sunuyor.

KATILIM EMEKLİLİK 'Erken BES' için en az katkı payı 100 TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında Erken BES'e katılım gösterenlere, yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik Katkısı sunuyor. Başlangıçta giriş aidatı talep edilmiyor ve yönetim gider kesintisi alınmıyor. 2-5 yaş arası katılımcılar için ücretsiz diş ve göz check-up'ları, 0-2 yaş için oyuncak, kıyafet, mobilya, bebek koltuğu indirimi gibi imkanlar sağlanıyor.

ALLIANZ 18 yaş altına yönelik BES sözleşmelerinde, yurt içi danışmanlığı hizmeti ve sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim avantajı sağlanıyor.