FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2 ayda 30 bin kişi katıldı! Ayda 100 TL'ye emekli olma fırsatı!

2 ayda 30 bin kişi katıldı! Ayda 100 TL'ye emekli olma fırsatı!

18.08.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılım göstermesi ile birlikte sektörde rekabet arttı. Ayda 100-150 TL'lik ödemelerle sisteme girmek mümkün hale geldi. Ek katkı payı, para puan hediyesi gibi fırsatlar sunuluyor. Bazı şirketler devletin verdiği yüzde 25'lik katkıya ek katkı payı, bazı şirketler ise müşterilerine para puan hediye ediyor. Kimi şirketler indirimler yaparken, kimileri de giriş aidatı, yönetim gider kesintisi talep etmiyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 18 aş altı vatandaşların dahil olmasıyla sektördeki rekabet hız kazandı. Ayda 100-150 TL gibi miktarlar ile sisteme girmek mümkün hale geldi. Üstelik emeklilik kampanyalarına da hız verildi. Birçok şirket müşterilerine farklı sunmaya başladı. İşte merak edilenler...

.

İŞTE KAMPANYALAR!

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
'Çocuğum için BES'e 150 liradan başlayan aylık ödemeler ile katılım sağlamak mümkün. Anne ya da babanın vefatı veya maluliyeti durumunda, katkı payı ödemeleri güvenceye altında oluyor. Anlaşmalı sağlık kuruşlarında ve Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim sağlanıyor. Giriş aidatı talep edilmiyor.

TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK

TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK
'18 Yaş Altı BES' ürünü kapsamında aylık katkı payı tutarları 150 TL'den başlıyor. Giriş esnasında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi talep edilmiyor. Faizli ve faizsiz fon alternatifleri sunuyor.

KATILIM EMEKLİLİK

KATILIM EMEKLİLİK
'Erken BES' için en az katkı payı 100 TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında Erken BES'e katılım gösterenlere, yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik Katkısı sunuyor. Başlangıçta giriş aidatı talep edilmiyor ve yönetim gider kesintisi alınmıyor. 2-5 yaş arası katılımcılar için ücretsiz diş ve göz check-up'ları, 0-2 yaş için oyuncak, kıyafet, mobilya, bebek koltuğu indirimi gibi imkanlar sağlanıyor.

ALLIANZ

ALLIANZ
18 yaş altına yönelik BES sözleşmelerinde, yurt içi danışmanlığı hizmeti ve sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim avantajı sağlanıyor.

AGESA

AGESA
Akbank-Axess veya Wings kartıyla AgeSA BES planı başlatarak 150- 399 TL arasında katkı payı ödeyen kişiler 50, 400 TL ve üzeri katkı payı ödeyen kişiler ise 100 lira chip-para kazanabiliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Bunu yapanın emeklilik yaşı düşüyor

Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru

Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru

Hasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyor

Hasadı başladı! Kilosu 180 liradan satılıyor

Emekliye en az 4 bin 96 TL! 22 Ağustos'a dikkat...

Emekliye en az 4 bin 96 TL! 22 Ağustos'a dikkat...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye devinden büyük satış!

Türkiye devinden büyük satış!

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.