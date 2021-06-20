20 Haziran 2021 dolar ve euro ne kadar? Bugün (20 Haziran) dolar ve euro kuru ne kadar?

Piyasaların kapalı olduğu 20 Haziran Pazar gününde yatırım yapmak ve elindeki dövizleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından piyasalardaki anlık değişim yakından takip ediliyor. Hafta içinde sürekli olarak yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların daha fazla yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Doların bu hızlı yükselişine euroda yaşanan anlık düşüş ise yatırımcıları tedirgin etti. Peki 20 Haziran 2021 dolar ve euro ne kadar? İşte 20 Haziran Pazar borsadaki son durum…

Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

Haftanın son günü dolar ve eurodaki anlık değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediliyor.

DOLAR NE KADAR? Piyasaların kapalı olduğu 20 Haziran Pazar günü dolar hafta içinde olduğu gibi yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Yeşil ivmeyi gösteren dolar, 8,73 Lira civarında hareketlerini sürdürüyor.

EURO KURU NE KADAR? Euro ise doların yaşadığı yükselişin aksine bir düşüte. Euro hafta sonunda yaşadığı %0-29'luk bir oran ile 10,37 TL seviyelerinde konumlanıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ LİRA? İngiliz sterlinindeki geçtiğimiz hafta yaşadığı büyük düşüşten sonra toparlanmaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu bu günde sterlin ise 12,07 Türk Lirası seviyelerinde.