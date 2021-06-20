FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 20 Haziran 2021 dolar ve euro ne kadar? Bugün (20 Haziran) dolar ve euro kuru ne kadar?

20 Haziran 2021 dolar ve euro ne kadar? Bugün (20 Haziran) dolar ve euro kuru ne kadar?

20.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son günü olan 20 Haziran Pazar vatandaşlar tarafından dolar ve euro kurunun güncel fiyatı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde FED'in (Merkez Bankaları Sistemi) açıklamaları sonrası yükselişe geçen dolar bugünde yeşil ivmeyi gösteriyor. Euro ve doların daha fazla değer kazanıp, kazanmayacağını merak edenler gözlerini piyasaların son durumuna çevirdi. İşte 20 Haziran 2021 dolar ve euro kuru...

Piyasaların kapalı olduğu 20 Haziran Pazar gününde yatırım yapmak ve elindeki dövizleri değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından piyasalardaki anlık değişim yakından takip ediliyor. Hafta içinde sürekli olarak yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların daha fazla yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Doların bu hızlı yükselişine euroda yaşanan anlık düşüş ise yatırımcıları tedirgin etti. Peki 20 Haziran 2021 dolar ve euro ne kadar? İşte 20 Haziran Pazar borsadaki son durum…

Dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

Haftanın son günü dolar ve eurodaki anlık değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediliyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Piyasaların kapalı olduğu 20 Haziran Pazar günü dolar hafta içinde olduğu gibi yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Yeşil ivmeyi gösteren dolar, 8,73 Lira civarında hareketlerini sürdürüyor.

EURO KURU NE KADAR?

EURO KURU NE KADAR?
Euro ise doların yaşadığı yükselişin aksine bir düşüte. Euro hafta sonunda yaşadığı %0-29'luk bir oran ile 10,37 TL seviyelerinde konumlanıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ LİRA?

İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ LİRA?
İngiliz sterlinindeki geçtiğimiz hafta yaşadığı büyük düşüşten sonra toparlanmaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu bu günde sterlin ise 12,07 Türk Lirası seviyelerinde.

FED AÇIKLAMALARI EKONOMİYİ ALT ÜST ETTİ

FED AÇIKLAMALARI EKONOMİYİ ALT ÜST ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen NATO zirvesinde faiz kararlarından bahseden FED (Merkez Bankaları Sistemi) yaptığı açıklama ile ekonomiyi adeta alt üst etti. 2023 yılı için faiz oranlarını açıklayan FED, dolar hızla yükselmesine sebep oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik ne kadar?

1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

1100 TL pandemi desteği yattı mı? 1100 TL yardım sorgulama e-Devlet

19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları

19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.