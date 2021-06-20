20 Haziran Pazar 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

Piyasaların kapalı olduğu bugünde yatırım olarak altını tercih eden vatandaşlar tarafından 14 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarındaki değişimler merak ediliyor. Son haftalarda büyük bir yükseliş yakalayan 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları yeniden düşüşe geçti. Peki 20 Haziran Pazar günü 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? 20 Haziran'da 22 ayar bileziğin gram fiyatında artış yaşandı mı? İşte altın bilezik fiyatları…