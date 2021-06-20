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20 Haziran Pazar 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

20.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda büyük bir yükseliş yaşayan altın bilezik fiyatları düşüşe geçti. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte çokça tercih edilen takılar arasında yer alan 22 ve ayar bileziğin gram fiyatı, son birkaç haftalık yükselişlere göre düşüş yaşanıyor. Peki 20 Haziran Pazar 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte altın bilezikte son durum...

Piyasaların kapalı olduğu bugünde yatırım olarak altını tercih eden vatandaşlar tarafından 14 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarındaki değişimler merak ediliyor. Son haftalarda büyük bir yükseliş yakalayan 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları yeniden düşüşe geçti. Peki 20 Haziran Pazar günü 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? 20 Haziran'da 22 ayar bileziğin gram fiyatında artış yaşandı mı? İşte altın bilezik fiyatları…

22 Ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Hafta içinde düşüşe geçen altın bilezik fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ivmeyi göstermeye devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu 20 Haziran Pazar günü 22 ayar bileziğin gram fiyatı bir önceki kapanışı ile aynı seviyelerde hareket ediyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
Haftanın son gününde 22 ayar bileziğin güncel alış fiyatı 454,05 olurken satış fiyatı ise 452,18 civarında konumlanıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
Altın bilezik fiyatlarında uzun zaman sonra yaşanan düşüşün ardından 18 ayar altın bileziğin gram alış fiyatı 361,84 satış fiyatı ise 361,71 Türk Lirası olarak değerlendiriliyor.

GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Gram altın 495,59 TL olarak değer görürken, çeyrek altın ise 803 Türk lirasından alınıyor, 821 Türk lirasından satışı yapılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.206,00 Cumhuriyet altını satış: 3.270,00
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