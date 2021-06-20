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20 Haziran Pazar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Kripto paralar neden düşüyor?

20.06.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda ön plana çıkan yeni yatırım aracı kripto paralar oldu. Kripto paraları yatırım olarak kullanan vatandaşlar ise piyasada yaşanan anlı değişimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Bu sıralar Bitcoin'de bir düşüş yaşanırken, ne kadar süreceği merak konusu oldu. Peki 20 Haziran Pazar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? İşte İşte kripto para piyasasında son durum...

Geçtiğimiz hafta FED (Merkez Bankaları Sistemi) 2023 faiz planlarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından piyasada yaşanan değişimler kripto para piyasasını da yakından etkiledi. Bitcoinler ve alt coinler değer kaybetmeye başlarken yatırımcılar yaşanacak anlık gelişmelere gözlerini çevirdi. Açıklamalar sonrası dolardaki yükseliş coin piyasasını olumsuz etkiledi. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Kripto para neden düşüyor? İşte ayrıntılar...

20 Haziran Pazar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

Son zamanların gözde yatırımları arasında yer alan kripto paralar olan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'in son durumu vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Haftanın son günü olan 20 Haziran Pazar gününde 1 Bitcoin fiyatı 35 bin 56 dolar. Hafta içinde ani dalgalanmalar yaşayarak 40 bin 530 seviyelerine ulaşsa da yaşadığı düşüşe devam ediyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Kripto paralara rağbet artarken, birde dünyanın en zengin adamlarından biri olan Elon Musk'un yönlendirmesi epey dikkat çekiyor. Musk'un açıklamaları ile ani hareketlilik kazanan Dogecoin an itibari ile 0, 29 dolar seviyelerinde konumunu koruyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Geçtiğimiz haftalarda bir yükseliş yakalasa da anlık olarak doların yükselişi ethereum da etkiledi. Ethereum, anlık dalgalanmalar ile güne 2.211,89 ABD Doları olarak devam ediyor.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜTE?

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜTE?
Geçtiğimiz hafta FED'in faiz oranlarına ilişkin kararını açıklaması ile ekonomi piyasasında ani hareketlenmeler meydana geldi. FED 2023 yılı için planladığı faizi açıklamasıyla dolar kuru tavan yaptı. Dolardaki bu ani yükselişe paralel olarak kripto paralarda ise bir düşüş medyana geldi.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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