20 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (20 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı sebebiyle bugün piyasalar kapalı olsa da, Altın bilezik gram fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün kapanışta 379 TL civarındayken, 14 ayar altın bilezik gramı ise günü 294 seviyesinde bitirdi. 18 ayar altın bilezik güne 379 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise güne 294 ile başladı. İşte 20 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…