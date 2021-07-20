20 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (20 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı sebebiyle bugün piyasalar kapalı olsa da, Altın bilezik gram fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün kapanışta 379 TL civarındayken, 14 ayar altın bilezik gramı ise günü 294 seviyesinde bitirdi. 18 ayar altın bilezik güne 379 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise güne 294 ile başladı. İşte 20 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…
Altın bilezik fiyatları
22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 463,54 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,37 artışla 465,02'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 463,37 seviyesinde kapattı.
18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 379,29 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 380,40'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 379,15 seviyesinde kapattı.
14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 294,98 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,38 artışla 295,95'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 294,87 seviyesinde kapattı.
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