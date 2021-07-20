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20 Temmuz Altın bilezik gram fiyatları: Bugün (20 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

20.07.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezikler, özellikle normalleşme kararlarından sonra düğünlere izin verilmesiyle beraber daha çok rağbet görmeye başladı. 20 Temmuz Salı gününün Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle, bugün piyasalar kapalı. Bayram nedeniyle piyasalar, hafta boyunca kapalı kalmaya devam edecek. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün kapanışta 463 seviyesinde bulunurken, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. İşte 20 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…

Kurban Bayramı sebebiyle bugün piyasalar kapalı olsa da, Altın bilezik gram fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. 18 ayar altın bilezik gramı dün kapanışta 379 TL civarındayken, 14 ayar altın bilezik gramı ise günü 294 seviyesinde bitirdi. 18 ayar altın bilezik güne 379 ile başlarken, 14 ayar altın bilezik ise güne 294 ile başladı. İşte 20 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 463,54 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,37 artışla 465,02'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 463,37 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 379,29 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,35 artışla 380,40'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 379,15 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 294,98 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,38 artışla 295,95'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 294,87 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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