20 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (20 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram Altın ve Çeyrek Altın ne kadar?

20 Temmuz Salı günü Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ons altın fiyatı bir önceki kapanışına göre yüzde 0,28 değer kazanarak şu an için 1.817 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın dün günü 821 seviyesinde kapatırken, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Temmuz altın fiyatları…
Altın Fiyatları
Gram Altın ne kadar?
Güne 500,66 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,37 artışla 502,27'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 500,23 seviyesinde kapattı.
Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 821,39 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 823,91'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 821,08 seviyesinde kapattı.
Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.642,78 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,37 artışla 1.647,99'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.642,17 seviyesinde kapattı.
Tam Altın ne kadar?
Güne 3.252,42 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,28 artışla 3.259,70'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.251,21 seviyesinde kapattı.
Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.345,11 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,28 artışla 3.352,66'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.343,83 seviyesinde kapattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum