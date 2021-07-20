20 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (20 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram Altın ve Çeyrek Altın ne kadar?

20 Temmuz Salı günü Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ons altın fiyatı bir önceki kapanışına göre yüzde 0,28 değer kazanarak şu an için 1.817 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın dün günü 821 seviyesinde kapatırken, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Temmuz altın fiyatları…