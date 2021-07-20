FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 20 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (20 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram Altın ve Çeyrek Altın ne kadar?

20 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (20 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram Altın ve Çeyrek Altın ne kadar?

20.07.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz altın fiyatları Kurban Bayramı’nın ilk gününde de merak ediliyor. Kurban Bayramı arifesi olması sebebiyle piyasalar dün yarım gün açık olurken, haftanın geri kalanında da ise kapalı olacak. Ancak değişen altın fiyatları, birçok yatırımcı tarafından Kurban Bayramı süresi boyunca da merak ediliyor. Gram Altın, bir süredir 495 – 505 arasındaki seviyesini korurken, bugün güne 500 TL ile başladı. Peki 20 Temmuz altın fiyatları ne kadar?

20 Temmuz Salı günü Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ons altın fiyatı bir önceki kapanışına göre yüzde 0,28 değer kazanarak şu an için 1.817 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın dün günü 821 seviyesinde kapatırken, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 20 Temmuz altın fiyatları…

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 500,66 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,37 artışla 502,27'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 500,23 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 821,39 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 823,91'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 821,08 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.642,78 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,37 artışla 1.647,99'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.642,17 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.252,42 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,28 artışla 3.259,70'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.251,21 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.345,11 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,28 artışla 3.352,66'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.343,83 seviyesinde kapattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş!

Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

38 TL'ye erken emeklilik imkanı!

38 TL'ye erken emeklilik imkanı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama!

1100 TL pandemi yardım parası T.C. ile sorgulama!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.