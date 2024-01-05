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2000- 2008 arası SGK girişi olanlar dikkat! Erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

05.01.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor. Erken emeklilik için yeni formüller masada. Peki kademeli erken emeklilik ne zaman yürürlüğe girecek, erken emeklilikten kimler faydalanacak?

2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Düzenlemede pek çok formül masada. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Peki kademeli emeklilik için şartlar ne olacak, prim günleri neler, kimler faydalanabilecek?

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2000- 2008 arası SGK girişi olanlar dikkat! erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

2000- 2008 arası SGK girişi olanlar dikkat! erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

EYT'nin ardından kademeli emeklilik müjdesi geldi. 2000- 2008 arası SGK girişi olanlar torba yasa maddelerinde erken emeklilik teklifi olup olmadığını merak ediyor. 

Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?

Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında,Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?

Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?

Yeni düzenleme altında işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının öne çekilmesi anlamına da geliyor. 2000 yılında işe başlayan bir kişi 6 yıla kadar erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. İşe giriş tarihi ilerledikçe emekli olma yaşı artıyor.

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