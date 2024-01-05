2000- 2008 arası SGK girişi olanlar dikkat! erken emeklilikte yeni düzenleme: Kimler faydalanacak?

Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında,Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.