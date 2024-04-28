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2000 öncesi SGK'lı olan dikkat! Emekli maaşını yükseltme yolları! SGK Uzmanı tablodaki ipucunu anlattı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 13:49
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2000 öncesi SGK'lılar dikkat! Borçlanma tarihiniz 2000 yılı öncesiyse emekli maaşını daha avantajlı şekilde artırabilirsiniz. SGK Uzmanı tabloda tek tek anlattı. İşte detaylar...

Milyonlarca emeklinin seyyanen zam umudu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardndan suya düşerken yeni emekli olacaklar da emekli maaşını artırmanın yollarını arıyor. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, maaşı artırmanın ipucunu ve detaylarını anlattı.

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Sözcü TV yayınına katılan Sevinç, "Emekli adaylarında 'emekli aylığını yükseltebilir miyim, ne yapabilirim' düşüncesi var. Burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması. Buna bir şey yapamıyorlar. Prim esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aylığı alırsınız." dedi.

Sevinç şu ifadeleri kullandı:

"2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Aylık bağlama oranı düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz."

"Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Borçlanma dönemleri oluyor."

"Borçlanma emekli aylığını artar mı? Günümüz yetmediğinde borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor, doğumdan sonra çalışmıyor, çalışmadığı için borçlanıyor."

"Mesela 1997'de işe girdiniz, 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ay borçlanabileceğiniz süre... "

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