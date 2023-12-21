2000 sonrası sigortalılar için emeklilik düzenlemesi! İkinci bir EYT şansı: '43'ten başlayıp 50-52 yaşa kadar...'

“Şu anda Meclis gündeminde olan yeni bir EYT yasa teklifi, 2000 sonrasında işe başlayanlar için önemli değişiklikler öneriyor. Bu teklif, prim gün sayılarının kademeli olarak artırılmasını ve belirli yaş sınırlarının yeniden düzenlenmesini içeriyor” diyen Emin Yılmaz, “Türkiye'de emeklilik sistemi, vatandaşların yaşam süreleri ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak sürekli bir evrim içinde. Bu yasa teklifinin kabul edilip edilmeyeceği ve emeklilik sistemine nasıl bir etki yapacağı, tüm gözlerin Meclis'e çevrilmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.