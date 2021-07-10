2021 4D işçi maaşları ne kadar oldu? 2021 taşeron ve kamu işçi toplu sözleşme zammı ne kadar oldu?

Binlerce kamu ve taşeron işçisine yapılacak olan zam teklifi belli oldu. 700 binden fazla kamu işçisini kapsayacak olan ücret zammı merak konusuydu. Peki hükümetin sunduğu kamu ve taşeron işçisi zam oranı ne kadar, 2021 4D işçi maaşları ne kadar oldu? İşte toplu sözleşme zammı detayları...

4D işçi maaşı zammı ne kadar?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden daha fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Aralarında bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde toplu iş sözleşmesi zam teklifi geldi.

Hükümet tarafından, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini yapıldı. Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL miktarları arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alan kişilere ise 60 TL olarak önerildi.

Buna göre ilk 6 ay yüzde 9 ikinci ay ise yüzde 5 + enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısmın tamamı uygulanmış olacak. Türk-İş, zam teklifiyle ilgili yapmış olduğu bir değerlendirmede "Hükümetin sunduğu rakam beklentimizin çok altında görünüyor" düşüncesini belirtti. Türk-İş ve Hak-İş, daha önce kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebinde bulunmuştu.