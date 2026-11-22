Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Schengen vizesi ve vize serbestisi sürecine dair de açıklama yaptı.

AA

TGRT Haber canlı yayınında, Schengen vizesinin önemli bir konu olduğunu belirten Fidan, 2025'te yaklaşık 1,2-1,3 milyon vatandaşın Schengen vizesine başvurduğunu söyledi.

Fidan, Schengen başvurularında her 100 başvurudan 85-86'sının kabul edildiğini, 14-15'inin ise reddedildiğini kaydetti.

Avrupa'da aşırı sağın göç politikaları üzerinden hükümetler üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Fidan, bunun birçok ülkede vize politikalarının sıkılaştırılmasına yol açtığını, özellikle gençlerin ve öğrencilerin bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

"HEM MERKEZDEN HEM YERELDEN MUAZZAM BİR MÜDAHALEDE BULUNUYORUZ"

Fidan, öğrenci hareketliliğine gelen kısıtlamalar olduğunu belirterek, "Özellikle belli kabulleri alan kardeşlerimizin daha geç vize aldığını gördükçe bunlara biz hem merkezden hem yerelden muazzam bir müdahalede bulunuyoruz. Kardeşlerimizin senesi yanmasın diye." değerlendirmesini yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ"

Vize serbestisi sürecine değinen Fidan, şunları kaydetti:

"Vize serbestisinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclis'ten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da Cevdet Bey'in (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz) başkanlığında bitmiş durumda. Hazırladığımız taslaklar şimdi Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor AB Başkanlığındaki arkadaşlarımız. Böyle yürüyen teknik süreçler de var."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır