2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon verileri açıklandı! Temmuz ayı emekli maaşı ve memur maaş zammı ne kadar?

Vatandaşlar "En düşük emekli maaşı ne kadar?" , "Temmuz ayı emekli ve memur maaşları ne kadar?" sorularını merak edip araştırıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Temmuz ayında belirlenecek olan yeni emekli ve memur maaş zammı TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranı verilerini açıklamasının ardından belli olacaktı. Merakla beklenen enflasyon verisi ve zamlı maaş oranları açıklandı. Peki 2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük memur ve emekli memur maaşları...
En düşük memur maaşı ne kadar?
Temmuz ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar "En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunu merak ediyor.
Bu senenin ikinci altı ayında geçerli olacak zamlı şekildeki maaşlar Temmuz ayında hesaplara yatmış olacak.
Enflasyon öngörüsü ne kadar?
Eğer enflasyon verileri geçtiğimiz Haziran ayında, son 18 yılın ortalaması düzeyinde artış gösterirse, Haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 şeklinde gerçekleşecekti.
Ocak ayında %7.36 artış yapılmıştı
Geçtiğimiz Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında uzmanların tahminine göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 şeklinde öngörülmüştü. Ocak ayında, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %7.36 oranında bir artış yapılmıştı. Yapılan bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise geçtiğimiz 2020 senesi Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanmıştı.
Bu senenin ikinci yarısında memurlara %3 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ayrıca, Ocak ve Haziran döneminde yüzde 3’ü aşmış olan enflasyon farkı da yansıtılacak.
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