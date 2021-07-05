FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon verileri açıklandı! Temmuz ayı emekli maaşı ve memur maaş zammı ne kadar?

2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon verileri açıklandı! Temmuz ayı emekli maaşı ve memur maaş zammı ne kadar?

05.07.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayının başlamasıyla beraber vatandaşlar "En düşük emekli maaşı ne kadar?" , "Temmuz ayı emekli ve memur maaşları ne kadar?" sorularını merak etmeye başladı. Bu ay belirlenecek olan Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı, TÜİK tarafından duyurulacak olan 2021 Haziran ayı enflasyon oranı verileri sonrası belli olacaktı. TÜİK, yeni enflasyon oranını duyurdu. Peki 2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı emekli maaşı ve memur maaş zammı ne kadar? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar "En düşük emekli maaşı ne kadar?" , "Temmuz ayı emekli ve memur maaşları ne kadar?" sorularını merak edip araştırıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Temmuz ayında belirlenecek olan yeni emekli ve memur maaş zammı TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranı verilerini açıklamasının ardından belli olacaktı. Merakla beklenen enflasyon verisi ve zamlı maaş oranları açıklandı. Peki 2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük memur ve emekli memur maaşları...

En düşük memur maaşı ne kadar?

Temmuz ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar "En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunu merak ediyor.
Bu senenin ikinci altı ayında geçerli olacak zamlı şekildeki maaşlar Temmuz ayında hesaplara yatmış olacak.

Enflasyon öngörüsü ne kadar?

Enflasyon öngörüsü ne kadar?
Eğer enflasyon verileri geçtiğimiz Haziran ayında, son 18 yılın ortalaması düzeyinde artış gösterirse, Haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 şeklinde gerçekleşecekti.

Ocak ayında %7.36 artış yapılmıştı

Ocak ayında %7.36 artış yapılmıştı
Geçtiğimiz Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında uzmanların tahminine göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 şeklinde öngörülmüştü. Ocak ayında, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %7.36 oranında bir artış yapılmıştı. Yapılan bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise geçtiğimiz 2020 senesi Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanmıştı.
Bu senenin ikinci yarısında memurlara %3 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ayrıca, Ocak ve Haziran döneminde yüzde 3’ü aşmış olan enflasyon farkı da yansıtılacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
En düşük 2. Memur maaşu öğretmenlerdir. Yeni göreve başlayan öğretmen 4300 lira ile başlar. Ben 17 yıllıj öğretmenim 5300 alıyorum. Keşke belediyese işçi veya bekçi olsaydım!!!
Haline şükret ağlama senin yerinde olmak isteyen milyonlarca insan var ben asgari ücrete çalışıyorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Gram altın 2021 sonunda 600 lira!

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.