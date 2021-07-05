2021 en düşük memur maaşı ne kadar? Enflasyon verileri açıklandı! Temmuz ayı emekli maaşı ve memur maaş zammı ne kadar?

Vatandaşlar "En düşük emekli maaşı ne kadar?" , "Temmuz ayı emekli ve memur maaşları ne kadar?" sorularını merak edip araştırıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Temmuz ayında belirlenecek olan yeni emekli ve memur maaş zammı TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranı verilerini açıklamasının ardından belli olacaktı. Merakla beklenen enflasyon verisi ve zamlı maaş oranları açıklandı. Peki 2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük memur ve emekli memur maaşları...