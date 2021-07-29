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2021 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte güncel fındık fiyatları...

29.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık fiyatlarının açıklanma tarihi vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Fındık üreticileri, fındık hasat zamanı yaklaşırken fiyatların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki 2021 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? 2021 güncel fındık fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar ve fındık üreticileri, fındık hasat zamanı yaklaşırken fiyatların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Güncel fındık fiyatları bu nedenle en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki 2021 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

Fındık fiyatlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
Tarım Teknik Uzmanı Erol Yılmaz , konuyla ilgili olarak fındık üreticisinin açıklanmayan rekolte ve fiyatı beklediğini belirtti ve “Bu ay sonu itibaren Batı Karadeniz bölge Üreticisi hasat için bahçeye girmek için gün sayarken, ancak halen ne fiyat açıklanmış değil, Bu sezon fiyatın 27 liranın altına düşmemesini istiyoruz." şeklinde konuştu.
Yılmaz fiyatların acilen açıklanması gerektiğini vurguladı ve "Fındık üreticisi hasat için girmeye bahçeye gün sayıyor, ancak ne 2021 yılı fiyatı açıklanmış değil, Orman ve Tarım Bakanlığı bir an önce 2021 yılı fındık rekoltesi ve fiyatını açıklamalıdır. Alıcıda, satıcıda ne kaç ton fındık olduğunu bilmelidir. 15 Ağustos’tan itibaren pazara fındık inmeye başlayacaktır. Eğer bu hafta içerisinde TMO fiyat açıklamaz, işi sürüncemede bırakmaya devam ederse üretici ne yazık ki ürününü, fındığın ağa babaları tarafından belirlenecek olan fiyattan satmaya mecbur kalacaktır. Fındıkta ürünün yüzde 30’unun Ağustos ayında pazara indiğini göz önünde bulunduracak olursak, geç açıklanacak olan bir fiyat üreticinin karına değil, zararına olur. Bir an önce iş işten geçmeden, üretici fındığını harmana dökmeden TMO’dan açıklama bekliyoruz" dedi.
Fındık fiyatları henüz açıklanmadı ancak yakın bir süreç içerisinde açıklanması bekleniyor. Tarih verilmesi veya açıklanması durumunda sayfamızda yer vereceğiz.

Güncel fındık fiyatları...

Güncel fındık fiyatları...
TMO fındık fiyatı: 21.00 TL-22.50 TL Çarşamba fındık fiyatları: 21.50-23.00 TL Akçakoca fındık fiyatları: 21.00-24.34 TL Düzce fındık fiyatları: 21.00-24.34 TL Fatsa fındık fiyatları: 20.75-24.14 TL Terme fındık fiyatları: 21.50-23.25 TL Ünye fındık fiyatları: 21.50-23.50 TL Zonguldak: 20.25-23.00 TL Giresun fındık fiyatları: 21.24-26.90 TL Kocaeli fındık fiyatları: 20.25-20.25 TL Ordu fındık fiyatları: 21.50-23.50 TL Sakarya fındık fiyatları: 20.25-23.25 TL Samsun fındık fiyatları: 21.85-23.50 TL Trabzon fındık fiyatları: 21.75-23.25 TL
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