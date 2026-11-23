Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşlarına yapılacak zamda iyileştirmeye dair çalışmalarda. Son olarak üzerinde çalışılan formüllere dair yeni detaylar geldi.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; Aralık'ta tamamlanacak çalışmanın yol haritası 'karma formül' ekseninde şekilleniyor. İlk olarak 17.8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre kademeli refah payı ödemesi yapılmasının masada olduğu belirtilirken ikincisinin de 40 bin TL'nin altında aylık alan 12 milyon 859 milyon kişiye prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirmenin öngörüldüğü aktarıldı. Karma formülde 15 bin TL'nin altında aylık alan 200 bine yakın kişi ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlar içinde benzer bir iyileştirmenin devreye sokulmasının planlandığı kaydedildi.

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI

Çalışmalarda ele alınan ilk aşamanın Temmuz-Aralık dönemini içeren enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması olduğu belirtildi. 3 Aralık'ta emekli zammı için 5. enflasyon verisi açıklanacak. Yıl sonu zam oranına dair son ipucu ise Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) son beklenti anketinden geldi. FKB, kasım enflasyon beklentisini yüzde 1,88 olarak açıkladı, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 29.79 oldu. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında yüzde 10.22 seviyesinde enflasyon zammı senaryosunun söz konusu olabileceği kaydedildi.

En düşük emekli maaşına yapılacak artış ise hükümet tarafından yasal düzenleme ile belirleniyor. Ancak son dönemlerde en düşük emekli maaşına SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda bir artış gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla halen 23 bin 552 TL olan taban aylığa yüzde 10.22 oranında artış uygulanması halinde en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 959 TL'ye yukarı yuvarlandığında ise 26 bin TL'ye yükselebilecek. Aralık sonu ya da Ocak 2027'de en düşük emekli maaşına yapılacak zamma dair yasal düzenlemenin Meclis'te kanunlaştırılacağı aktarıldı.

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesabı doğrultusunda zam alıyor. Memur emeklisine 2027'nin ilk 6 aylık dönemi için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacak. FKB verileri doğrultusunda en düşük memur emeklisine ocakta yüzde 8,2 artış yapılabileceği hesaplanırken bu senaryoya göre 31 bin 528 TL olan en düşük aylık 34 bin 113 TL seviyesine ulaşabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Diğer yandan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merakla bekleniyor. Asgari ücret zammı özel sektör çalışanlarının zam oranlarında da dikkate alınıyor. Asgari ücrete dair masada farklı formüller olsa da FKB'nin yüzde 29,79 oranındaki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini senaryosuna göre; net 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 36 bin 439 TL'ye yükselebileceği hesaplandı. 30 bin 33 TL olan brüt asgari ücretin de 38 bin 976 TL'ye çıkabileceği hesaplandı. Fakat ortalama yüzde 30 olarak yuvarlanabilecek olan asgari ücrete, işveren kesimi sıkıntıya sokmayacak biçimde emekliler için yapılacak artış doğrultusunda birkaç puan daha fazla iyileştirme olabileceğinin de öne sürüldüğü kaydedildi.

PRİMİ ÇOK OLANA FAZLA ÖDEME

Öte yandan enflasyon farkına ek olarak yürütülen iyileştirme çalışmalarının 'seyyanen zam' ve 'refah payı'na dayalı 'karma formüller' ekseninde yürütüldüğü belirtildi. Emekli maaşına zam konusunda 'prim ödemesi', 'prim gün sayısı', 'hizmet süresi' ve 'yaş'ın temel kriterler olacağı aktarıldı. İlk formülün herkese prim gün sayısı ve yaşa göre refah payı verilmesi olduğu, refah payını belirlemek için 'prim basamakları' oluşturulmasının planlandığı, her prim basamağı için bir ek ödeme miktarının belirleneceği kaydedildi. İlk basamağın 3 bin 600 prim gününde başlayacağı, 3.600 gün altı, 3.600-5.400 gün, 5.400-7.200 gün, 7.200-9.000 gün ve 9 bin gün üzeri şeklinde kademelendirilebileceği aktarıldı. Bir emeklinin ne kadar prim ödemesi ve prim gün sayısı varsa, o kadar miktarda ek ödeme alacağı belirtildi.

'KARMA FORMÜL'

Ayrıca; çalışmalar kapsamında düşük emekli aylığı alanlara yönelik ayrı zam uygulamasına yönelik 'karma formül'ün de gündemde olduğu kaydedildi. İyileştirmenin aylık geliri 40 bin TL'nin altında olan emeklilere yapılması görüşünün öne çıktığı aktarıldı. Yapılan çalışmaya göre 17 milyon 860 bin emeklinin yüzde 90'a yakın bölümü yani 16 milyon 74 bin kişi 50 bin TL'nin altında maaş alıyor. Bunun yüzde 80'inin yani 12 milyon 859 bin emeklinin eline ise 40 bin TL'nin altında aylık geçiyor. Emekliler arasında "adaleti" ve "denge"yi bozmadan düşük aylık alanlara daha yüksek oranda zammın nasıl yapılacağına dair yöntem arandığı belirtildi. Düşük maaş alan bu gruba yönelik yine kademeli olarak 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılmasının da değerlendirmeler arasında yer aldığı aktarıldı.

DÜŞÜK KÖK AYLIKLARI VE 65 YAŞ ÜSTÜ

Diğer yandan çalışmada 23 bin 552 TL en düşük emekli maaşı alan 5.1 milyon emekli ile 65 yaş üstündeki emekliler için nasıl bir iyileştirme yapılacağını da değerlendirildiği belirtildi. En düşük emekli maaşı alanlar arasında 200 bine yakın kişinin kök aylıklarının 15 bin TL'nin altında olduğu kaydedilirken düşük kök aylıklarının yükseltilmesinin yanı sıra, prim ödeme gün sayısı ve hizmet süresine göre maaş farklılıklarının da korunmasının öngörüldüğü aktarıldı. Bu doğrultuda; enflasyon farkı ve iyileştirmelerden farklı olarak; 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) uygulamaların devreye sokulmasının planlandığı, destek ödemelerinin, elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımını içeren "konut desteği", çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları desteği ile gıda yardımı kalemlerinde yapılmasının planlandığı kaydedildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların gelirlerini belirlemek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfların elindeki verilerin esas alınacağı, SGK, gelir idaresi genel müdürlüğü, banka hesap hareketleri, tapu gibi verilerin girileceği, maaşı, kira ödeyip ödemediği, çocuğu olup olmadığı, tek başına yaşayıp yaşamadığı, sürekli muhtaçlığının belirleneceği belirtildi.

EK ÖDENEK İÇİN 3 GELİR KAYNAĞI

Masada belirlenecek formüle göre; emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeler için 1.5 trilyon civarında ek kaynak ihtiyacının olacağının hesaplamasının yapıldığı aktarıldı. Ek kaynak için 2027'de uygulanmayacak eşel-mobil sisteminden gelecek ödenek, kayıt dışılığa yönelik sıkı denetim ile deprem harcamalarının azalmasından sağlanacak gelirlerin dayanak oluşturacağı belirtildi. Formüller arasında en uygun seçeneğin belirlenmesi sonrası çalışmaya son şeklinin verileceği kaydedildi.