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2021 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021-2022 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri belli oldu!

31.08.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen ek ders ücretleri ile ilgili aramalar okulların açılmasına kısa süre kalmışken merak edilmeye başlandı. İlgiyle takip edilen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. 2021 - 2022 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri de belli olmuş oldu. Peki 2021 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021-2022 sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri....

Merakla takip edilen öğretmen ek ders ücretleri ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücretleri 2021-2022 yılları için belli oldu. Peki 2021 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?

2021 ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2021 - 2022 sözleşmeli ve kadro ek ders ücretleri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Ek ders ücretlerine yönelik meraklı bekleyiş süreci sona erdi.
Temmuz ayında açıklanmış olan enflasyon verileri ile beraber memurlara yapılan zam belirlenmişti. Öğretmen ek ders ücretleri de şekillenmişti.
2021 senesi destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti Temmuz ayında memurlara yapılan zamla beraber belli oldu. Buna göre, DYK öğretmen ek ders ücreti, 42,41 TL oldu.

2021- 2022 SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ...

2021- 2022 SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ...
Fazladan girilen ders ve tutulan nöbet ücreti: 21,20 TL Ücretli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti: 21,46 TL Sözleşmeli öğretmen için ödenecek ek ders ücreti:18,21 TL MEB Takviye (DYK) kursu için 42,41 TL 2021 TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ: Brüt: 25,17 Net %15: 21,46 Net %20: 20,37 Net %27: 18,36

2021 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ:

2021 TEMMUZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ:
Net %20: 17,13 Net %27: 15,61 Brüt: 25,17 Net %15: 18,21 2021 OCAK NET EK DERS ÜCRETİ NE KADARDI? Sözleşmeli Öğretmen 16,73 TL Kadrolu/Ücretli Öğretmen 19,49 TL
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Öğretmen
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