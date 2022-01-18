2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed toplantı tarihleri belli oldu mu? İşte faiz kararı beklentileri...

“Fed kararı ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt olarak toplantının ilkinin 25-26 Ocak tarihlerinde, ikinci toplantının 15-16 Mart’ta, üçüncünün ise 3-4 Mayıs’ta olacağı açıklandı. Bu toplantılarda meydana gelecek fon faizi oranları için Fed üyeleri 3 kez 25’er baz puan artış olacağı öngörüsünde bulundular. Peki hem yatırımcıları hem de ülkeleri yakından ilgilendiren Fed kararı ne zaman açıklanacak?

2022 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Küresel piyasalar için önemli olan bu toplantılarda çıkacak kararlar nedeniyle yatırımcıların ve ülkelerin gözü Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarına çevrildi. ABD enflasyonunun %7 ile son 39 yılın en yüskek seviyesine çıkması, Fed’in faiz artıracağına yçnelik beklentileri artırdı. Mart ayı sonrasında Fed’in faiz yükseltmesi toplantı tahminlerinin başında yer alıyor.

Ayrıca faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajların ve gündemlerin de yer alacağı toplantı için herkes Ocak ayının 25 ve 26’sını bekliyor. Döviz ve altın fiyatlarındaki son durum nedeniyle Türkiye’de de “Fed kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak?” sorularına ilişkin öngörüler oluşmaya başladı.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NELER? İlkinin 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacağı kesinleşen Fed toplantılarının faiz kararlarına yönelik tahminler faiz artırımının olacağı yönünde. Aralık ayındaki son toplantıda oran 0 ile 0.25 arasında sabit tutulmuştu ancak Fed üyeleri başta olmak üzere çoğu uzmanın öngörüleri 3-4 defa faiz artışının yaşanacağı yönündedir.