2024 İL İL SEÇİM SONUÇLARI | İlk sonuçlar geldi, Türkiye haritası netleşiyor... Sürpriz beklenen büyükşehir ve illerde son durum: İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa...

2024 SEÇİM SONUÇLARI | Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçim sonuçları gelmeye başladı. Sandıkların kapanmasının ardından, oy sayımının başladığı 81 ilde 2024 yerel seçim sonuçları açıklanıyor. YSK'nın seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde hangi ilde hangi adayın önde olduğu belli oldu. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçen İstanbul'da kimin önde olduğu yakından takip edilirken, Turgut Altınok ile Mansur Yavaş'ın yarıştığı Ankara'da da ilk sonuçlar geldi. Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin alacakları oy oranları da merak edilirken; Sürpriz yaşanabilecek iller arasında gösterilen yerlerde ise seçim yarışı nefes kesiyor. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Ordu, Eskişehir ve Manisa olmak üzere il il seçim sonuçları Mynet'te yer alıyor. İşte 2024 yerel seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...



