2024 İL İL SEÇİM SONUÇLARI | İlk sonuçlar geldi, Türkiye haritası netleşiyor... Sürpriz beklenen büyükşehir ve illerde son durum: İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa...

2024 SEÇİM SONUÇLARI | Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçim sonuçları gelmeye başladı. Sandıkların kapanmasının ardından, oy sayımının başladığı 81 ilde 2024 yerel seçim sonuçları açıklanıyor. YSK'nın seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde hangi ilde hangi adayın önde olduğu belli oldu. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçen İstanbul'da kimin önde olduğu yakından takip edilirken, Turgut Altınok ile Mansur Yavaş'ın yarıştığı Ankara'da da ilk sonuçlar geldi. Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin alacakları oy oranları da merak edilirken; Sürpriz yaşanabilecek iller arasında gösterilen yerlerde ise seçim yarışı nefes kesiyor. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Ordu, Eskişehir ve Manisa olmak üzere il il seçim sonuçları Mynet'te yer alıyor. İşte 2024 yerel seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...
2024 Yerel seçim sonuçları için beklenenan geldi çattı. Tüm Türkiye genelinde yaklaşık 61 milyon seçmen bugün sabah saatlerinden itibaren 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Bazı bölgelerde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 32 ilde saat 16.00'da sona ererken, 17.00'de de tüm Türkiye'de sona erdi. Sandıkların açılmasıyla ilk seçim sonuçları da gelmeye başladı.. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte il il 2024 yerel seçim sonuçları ve hangi adayın önde olduğu netleşmeye başlayadı.
Yerel seçim için oy kullanan vatandaşlar bir yandan kendi yaşadığı il ve ilçelerdeki yerel seçim sonuçlarını takip ederken, diğer yandan da özellikle İstanbul ve Ankara'daki yerel seçim sonuçlarını merak ediyor.
16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kıran kırana bir rekabetin yaşanacağı iddiaları seçim heycanını daha da artırmıştı. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın ortak adayı AK Partili Murat Kurum arasında geçmesi beklenen İstanbul seçimlerinde ilk sonuçlar geldi.
YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun mu yoksa Murat Kurum'un mu önde olduğu ortaya çıktı.
Son ana kadar büyük bir heyecana sahne olması beklenen İstanbul'da seçim sonuçları, anlık olarak takip ediliyor.