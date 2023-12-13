2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50! Asgari ücret, memur ve emekli maaşı... Milyonlar hesap yaparken canlı yayında açıkladı

Bir yanda 2024 asgari ücret zammı için geri sayım sürerkeen, bir yandan da milyonlar memur ve emeklilere yapılacak zam oranını merak ediyor. Yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranı için Aralık ayı enflasyonun belirleyici olacağına uzmanlar dikkat çekerken, milyonlarca çalışan da şimdiden hesap yapmaya başladı. "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olcak?" sorularına yanıt aranırken, gözler bir yandan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi.

