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2024 maaş zammında şifre: Yüzde 50! Asgari ücret, memur ve emekli maaşı... Milyonlar hesap yaparken canlı yayında açıkladı

13.12.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret, memur ve emekli zammında son dakika haberleri geliyor. Milyonlarca çalışan 2024 maaş zamları için geri sayıma başlarken, hesaplar yapmaya da başladı. Herkes bu ay sonuna kadar netleşmesi beklenen maaş zamlarının ne kadar olacağını merak ederken, uzman isim zam şifersinin "Yüzde 50" olduğunu söyledi. Kalem kalem zam oranları hesaplanırken, en düşük emekli maaşı için de rakam verildi. İşte 2024'te asgari ücret, memur ve emekli maaş zammında tüm detaylar...

Bir yanda 2024 asgari ücret zammı için geri sayım sürerkeen, bir yandan da milyonlar memur ve emeklilere yapılacak zam oranını merak ediyor. Yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranı için Aralık ayı enflasyonun belirleyici olacağına uzmanlar dikkat çekerken, milyonlarca çalışan da şimdiden hesap yapmaya başladı. "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı kaç TL'ye çıkacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olcak?" sorularına yanıt aranırken, gözler bir yandan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi.

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Pazartesi günü yeniden toplanacak olan zam pazarlığında bu kez rakamların da masaya gelmesi beklenirken; yüzde 50'lik zam iddiası kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYONUNDA

GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYONUNDA

Memur ve ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zamda ise Aralık ayı enflasyonu belirleyeci olacak.

Aralık ayı enflayonunun yüzde 3-3,5 seviyesinde olması beklenirken CNN Türk'e konuşan Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, beklenen zam oranlarını tek tek hesapladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Bayram; "Memur ve memur emeklisinin 2024 maaş zammı için ilk önce enflasyon farkı hesaplanacak. Bu da yüzde 37-38 seviyelerinde. Sonrasında toplu sözleşme farkı var yüzde 9'luk. Yine buna yüzde 2-3'lük bir refah payı artışının eklenmesini bekliyoruz. Böylelikle memur ve memur emeklisinin yeni yılda maaşlarına yüzde 50'lik bir zam yapılması öngörülüyor." diye konuştu.

ZAMLI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

ZAMLI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik beklenen maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren Bayram, "Hak edilen şu an için aslında yüzde 37-38'lik bir zam. Acak refah payının da yüzde 12-13 olmasıyla birlikte toplamda yüzde 50'lik bir atış bekliyoruz" dedi.

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asgari ücret emekli maaşı memur maaşı Zam
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