2024'te hangi yatırım en çok kazandıracak? Altın, borsa, otomobil, dolar, gayrimenkul... 2023'ün yıldızı oldu, en fazla o arttı

2023 yılı boyunca vatandaşların, yatırımcıların gözü kulağı ekonomide oldu. Ön planda olan en çok geçim derdi olsa da yatırım yapabilenlerin bir kısmı ekonomik gelişmeleri anbean yakından takip etti. Kimisi gayrimenkul, kimisi altın ve dövize yatırım yaparken; kimisi de borsada yer aldı. Peki 2023 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? 2024 en çok ne kazandıracak? Uzman isim tek tek açıkladı. İşte tüm detaylar...



