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2024'te hangi yatırım en çok kazandıracak? Altın, borsa, otomobil, dolar, gayrimenkul... 2023'ün yıldızı oldu, en fazla o arttı

27.12.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla girmemize günler kalırken, ekonomideki son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2023 yılında altın, dolar, otomobil, gayrimenkul ve borsada yatırım yapabilenler "2023 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?" sorusuna yanıt ararken, yeni yıl planı da yapmaya başladı. Peki, 2024'te en çok ne kazandıracak? İşte detaylar...

2023 yılı boyunca vatandaşların, yatırımcıların gözü kulağı ekonomide oldu. Ön planda olan en çok geçim derdi olsa da yatırım yapabilenlerin bir kısmı ekonomik gelişmeleri anbean yakından takip etti. Kimisi gayrimenkul, kimisi altın ve dövize yatırım yaparken; kimisi de borsada yer aldı. Peki 2023 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? 2024 en çok ne kazandıracak? Uzman isim tek tek açıkladı. İşte tüm detaylar...

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2023'TE EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

2023'TE EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

2023'ün parlayan yıldızı altın oldu. Sene başında 1000 TL civarında seyreden gram altın yıl sonuna gelindiğinde neredeyse 2000 TL'ye ulaştı. Altının 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı olduğuna işaret eden uzmanlar, yüzde 80'lik bir artışın yaşandığını açıkladı.

En çok kazandıranlar listesinin ikinci sırasında ise otomobil yer aldı. Son bir yılda neredeyse değerine yüzde 70 değer katan otomobil, iyiden iyiye yatırım aracı haline geldi.

Üçüncü sırada yüzde 60'la gayrimenkul yer aldı.

Dördüncü sırada dolar yatırımı yer aldı. Dolar, son bir yılda yüzde 55 kazandırdı. Ancak yine de enflasyonun altında kaldı.

Borsada ise altın, dolar ve gayrimenkulden çok çok fazla kazandıran hisse senetleri olduğu gibi daha az kazandıran veya kaybettiren hisse senetleri de oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Otomobil gayrimenkul borsa dolar
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