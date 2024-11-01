2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı! Yüzde 25 zam ufukta göründü!

Aralık ayına bugün tam 1 ay kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına artık sayılı gün kala maaş zammı için oranlar da konuşulmaya devam ediliyor. 5 kişi hükümetten, 5 kişi işveren sendikası TİSK'ten ve 5 kişi de işçi sendikası TÜRK-İŞ'ten oluşacak toplantıda masada birçok oran konuşulacak. İşverenin giderlerinden bahsedeceği işçinin ise hayat pahalılığını söyleyeceği masada hangi rakamda anlaşılacağı ise merak konusu.
Asgari ücret zammının belli olması ile beraber asgari ücret üstünde çalışan vatandaşlar da maaşlarına ne kadar zam gelebileceğini tahmin edecek. Özel sektördeki çoğu vatandaşı ilgilendiren bu zam için ise artık sayılı gün kaldı.
Merkezi yönetim bütçesinin görüşmelerinin ardından SGK'nın da 2025 yılındaki bütçesi belli oldu. Buna göre, kurumun gelirleri yüzde 27 oranında artış ile 4,7 trilyon lira olurken; giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkacak.
SGK’nın 2025 yılındaki açığı ise bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 223 oranında artarak 551,8 milyar lira öngörüldü. Merkezi yönetim bütçesinde 2025 yılında 12,8 trilyon lira gelire karşılık, 14,7 trilyon lira harcama öngörülüyor. SGK’nın gelecek yılki bütçesi, merkezi yönetim bütçesinin 3’te 1’ine karşılık geliyor.
HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, SGK'ya 4/a (SSK) ve 4/b’liler (BAĞ-KUR) için ödenen primler asgari ücret üzerinden belirlendiği için önümüzdeki yılın maaş zammının ne kadar olacağı da öngörülmüş oldu. SGK’nın 2024 sonunda 2 trilyon 743,2 milyar lira tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3 trilyon 522,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü.
Prim gelirlerindeki yüzde 28 oranında artışın bir kısmının istihdamdaki artıştan kaynaklanacağı varsayıldığında, SGK’nın prim gelirleri hedefi belirlenirken, 2025 yılı asgari ücret zammının yaklaşık yüzde 25 olarak öngörülüyor.