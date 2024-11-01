2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı! Yüzde 25 zam ufukta göründü!

ASGARİ ÜCRET İÇİN UFUKTA YÜZDE 25 ZAM GÖRÜNDÜ

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, SGK'ya 4/a (SSK) ve 4/b’liler (BAĞ-KUR) için ödenen primler asgari ücret üzerinden belirlendiği için önümüzdeki yılın maaş zammının ne kadar olacağı da öngörülmüş oldu. SGK’nın 2024 sonunda 2 trilyon 743,2 milyar lira tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3 trilyon 522,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü.