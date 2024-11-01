FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı! Yüzde 25 zam ufukta göründü!

2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı! Yüzde 25 zam ufukta göründü!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.11.2024 10:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret için hükümetten, sendikalardan ve ekonomi uzmanlarından tahminler gelmeye devam ediyor. Kurumların bütçelerinin konuşulduğu bu dönemde SGK'nın 2025 bütçesi de belli oldu. SGK'nın bütçesi belli olunca asgari ücret için öngörülen rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Aralık ayına bugün tam 1 ay kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına artık sayılı gün kala maaş zammı için oranlar da konuşulmaya devam ediliyor. 5 kişi hükümetten, 5 kişi işveren sendikası TİSK'ten ve 5 kişi de işçi sendikası TÜRK-İŞ'ten oluşacak toplantıda masada birçok oran konuşulacak. İşverenin giderlerinden bahsedeceği işçinin ise hayat pahalılığını söyleyeceği masada hangi rakamda anlaşılacağı ise merak konusu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Asgari ücret zammının belli olması ile beraber asgari ücret üstünde çalışan vatandaşlar da maaşlarına ne kadar zam gelebileceğini tahmin edecek. Özel sektördeki çoğu vatandaşı ilgilendiren bu zam için ise artık sayılı gün kaldı.

Merkezi yönetim bütçesinin görüşmelerinin ardından SGK'nın da 2025 yılındaki bütçesi belli oldu. Buna göre, kurumun gelirleri yüzde 27 oranında artış ile 4,7 trilyon lira olurken; giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkacak.

SGK’nın 2025 yılındaki açığı ise bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 223 oranında artarak 551,8 milyar lira öngörüldü. Merkezi yönetim bütçesinde 2025 yılında 12,8 trilyon lira gelire karşılık, 14,7 trilyon lira harcama öngörülüyor. SGK’nın gelecek yılki bütçesi, merkezi yönetim bütçesinin 3’te 1’ine karşılık geliyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN UFUKTA YÜZDE 25 ZAM GÖRÜNDÜ

ASGARİ ÜCRET İÇİN UFUKTA YÜZDE 25 ZAM GÖRÜNDÜ

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, SGK'ya 4/a (SSK) ve 4/b’liler (BAĞ-KUR) için ödenen primler asgari ücret üzerinden belirlendiği için önümüzdeki yılın maaş zammının ne kadar olacağı da öngörülmüş oldu. SGK’nın 2024 sonunda 2 trilyon 743,2 milyar lira tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3 trilyon 522,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü.

Prim gelirlerindeki yüzde 28 oranında artışın bir kısmının istihdamdaki artıştan kaynaklanacağı varsayıldığında, SGK’nın prim gelirleri hedefi belirlenirken, 2025 yılı asgari ücret zammının yaklaşık yüzde 25 olarak öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:
sgk asgari ücret 2025
En Çok Okunan Haberler
AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

2025 yılında sosyal güvenliğe reform üstüne reform geliyor! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hepsi yer aldı

2025 yılında sosyal güvenliğe reform üstüne reform geliyor! Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hepsi yer aldı

2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı

2025 Asgari ücret zammı için kritik oran... SGK'nın bütçesi her şeyi ortaya çıkardı

Sağlıklı diye tercih edilen 5 zeytinyağı markası ifşa oldu

Sağlıklı diye tercih edilen 5 zeytinyağı markası ifşa oldu

Oto galeriler yüzde 20'ye kadar fiyat düştü!

Oto galeriler yüzde 20'ye kadar fiyat düştü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.