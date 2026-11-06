Akaryakıtta tabelalar yine değişti! Benzine indirim geldi

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre satış fiyatında 6 lira 8 kuruş indirim geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden benzine gelecek indirimi duyurmuştu.

TABELAYA BUGÜN YANSIDI

Yeni tarife 6 Kasım Cuma günü 00.01 itibarıyla tabelaya yansıdı. Benzinde litre başına yapılan 6 liralık indirimle, ortalama 50 litrelik bir deponun dolum maliyetinde yaklaşık 300 TL'lik bir düşüş sağlandı.

Motorin ve otogaz (LPG) grubunda ise bu turda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.Motorin 100 TL sınırının hemen üzerinde, LPG ise 50 TL bandında seyrini sürdürdü.

6 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından üç büyükşehirde tabela fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 74,60 TL

Motorin: 100,60 TL

LPG (Otogaz): 50,70 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 74,40 TL

Motorin: 100,40 TL

LPG (Otogaz): 50,10 TL

Ankara

Benzin: 75,60 TL

Motorin: 101,70 TL

LPG (Otogaz): 50,79 TL

İzmir

Benzin: 75,80 TL

Motorin: 102 TL

LPG (Otogaz): 50,70 TL

Not: Akaryakıt fiyatları; serbest piyasa koşulları, dağıtım şirketlerinin maliyet politikaları ve bayiler arasındaki rekabete bağlı olarak il, ilçe ve istasyon bazında küçük farklılıklar gösterebilmektedir.