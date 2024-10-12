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  4. 2025 için korkuttu: "Çözüm bulunamazsa %35 daha az maaş ve zam alacaklar!" Emekli maaş farkında formül arayışı....

2025 için korkuttu: "Çözüm bulunamazsa %35 daha az maaş ve zam alacaklar!" Emekli maaş farkında formül arayışı....

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.10.2024 08:29
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Emekli maaş farkındaki bilinmezlik sürerken Bakanlık, emekli maaşları arasındaki yüzde 35'i bulan farkın kapatılması ya da azaltılması için harekete geçti. Öncelikle kaç kişinin emekli maaşında fark oluştuğunu belirlemek isteyen Bakanlık etki analizine başvurdu. Çıkacak maliyete göre; yeni emekli maaşı düzenlemesi kapsamında uygulanacak formül netleştirilecek. TÜED Başkanı Kazım Ergün, bir çözüm bulunamazsa "2025 yılında emekli olacaklar %30-35 arasında daha az maaş ve zam alacaklar" dedi.

2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki maaş farkı gündemden düşmezken; aradaki farkın beklenenden fazla olacağı konuşuluyor. Ortaya çıkacak bir mağduriyete karşı harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bu farkın kapatılması ya da azaltılması için formül arayışına girdi. Etki analizi çalışmasını başlatan Bakanlık, öncelikle kaç kişinin emekli maaşında fark oluştuğunu belirleyecek. 2024’te emekli olanlar ile 2025’te emekli olacaklar arasındaki emekli farkın kapatılmasının ya da azaltılmasının maliyetinin hesaplanacağı çalışma sonucunda; düzenleme kapsamında uygulanacak formül belirlenecek.

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BAKAN IŞIKHAN: "EKİPLERİMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

BAKAN IŞIKHAN: "EKİPLERİMİZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada “Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz” demişti.

“2024 VE 2025 EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 30-35 ARASINDA FARK OLUŞUYOR”

“2024 VE 2025 EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 30-35 ARASINDA FARK OLUŞUYOR”

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, 2024 ve 2025’te emekli olacakların talep tarihine göre aylıklarda yüzde 30-35 arasında farklılaşma olacağını söyledi.

Ergün, şunları kaydetti:

"ENFLASYONUN YÜKSEK OLDUĞU YIL CAZİP OLUYOR"

"ENFLASYONUN YÜKSEK OLDUĞU YIL CAZİP OLUYOR"

“Emekli aylıkların karma sisteme göre hesaplanması, emeklileri koruyan bir sistem olarak görülemez. Son iki yılda enflasyon farklı olduğundan, bu sistemin sonucu, enflasyonun yüksek olduğu yıl, emekliler için cazip oluyor.

Aylık hesaplama sisteminin parametreleri, borsa gibi emekli aylıklarını yükseltiyor veya düşürüyor. Emekli aylıklarının hesaplanmasında önemli bir parametre olan güncellenme katsayısı, TÜFE ve gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızı (GH) oranlarına göre her yıl belirleniyor ve aylıkların hesaplanmasında temel kriter olan ortalama kazançları çok yönlü etkiliyor. 2023 ve 2024 yılları enflasyon oranlarının farklılaşması, emekli aylıklarına da aynı paralelde yansıyor.

2024'TE FARKLI 2025'TE FARKLI HESAP

2024'TE FARKLI 2025'TE FARKLI HESAP

2024 yılında emekli olanlara uygulanan güncellenme katsayısı 66,12. 2025 yılı güncellenme katsayısının ise tahminlere göre 41,19 veya 42,25 olması öngörülüyor. 2024 yılında emekli olanlara 66,12 güncellenme katsayısı uygulanırken, 2025 yılında emekli olacaklara 41,19 ve 42,25 güncellenme katsayısının dikkate alınacak olması, emekli aylıklarında önemli bir düşüşe neden oluyor.

Anahtar Kelimeler:
maaş emekli
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