2025 maaş zamları: Asgari ücret için 20 bin TL iddiası! Memur zammını hesaplandı, en düşük emekli maaşını açıkladı... %44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

2025 asgari ücret kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlar Ocak ayı maaş zamları için şimdiden geri sayıma başlarken, akıllarda da benzer sorular var. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alınırken, maaş zamları için hesaplar başlandı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları tahminen kalem kalem açıklanırken, "Biz 2025'in ilk 6 ayını bu zamlarla geçireceğiz" yorumları dikkat çekti. Son günlerde yüzde 44'lük zam oranı kamuoyunda konuşulurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çok konuşulacak bir çağrı geldi.