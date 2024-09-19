2025 maaş zamları: Asgari ücret için 20 bin TL iddiası! Memur zammını hesaplandı, en düşük emekli maaşını açıkladı... %44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

2025 asgari ücret kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlar Ocak ayı maaş zamları için şimdiden geri sayıma başlarken, akıllarda da benzer sorular var. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alınırken, maaş zamları için hesaplar başlandı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları tahminen kalem kalem açıklanırken, "Biz 2025'in ilk 6 ayını bu zamlarla geçireceğiz" yorumları dikkat çekti. Son günlerde yüzde 44'lük zam oranı kamuoyunda konuşulurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çok konuşulacak bir çağrı geldi.
Milyonlar alım gücünün yükselmesi için ve ekonomik olarak az da olsa nefes alabilmek için Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. 2025 maaş zamları bazılarına rahat nefes aldıracak bazılarının ise beklentilerinin altında kalacak ancak kulislerde konuşulan rakamlar pek de memnun etmeyeck gibi görünüyor. Peki 2025 asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Çalışan ve emekliler Ocak ayında yapılacak maaş zammını merak ederken; Merkez Bankası beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 seviyesinde olacak.
Söz konusu enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde 2024 yılının ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak.
2025 mekli maaş zammı için enflasyon rakamları büyük önem taşırken; bu rakamlara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 14-15 bin TL olması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı yüzde 4,3; Ocak zammı ise yüzde 10,59 olacak. Söz konusu rakamların beklendiği gibi gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 14,92 olacak.