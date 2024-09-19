FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2025 maaş zamları: Asgari ücret için 20 bin TL iddiası! Memur zammını hesaplandı, en düşük emekli maaşını açıkladı... %44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

2025 maaş zamları: Asgari ücret için 20 bin TL iddiası! Memur zammını hesaplandı, en düşük emekli maaşını açıkladı... %44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.09.2024 15:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 maaş zamları için geri sayıma geçildi. Asgari ücret zammı için 20 bin TL iddiasının hükümetin masasında olduğu belirtilirken, 2025 memur zammı ve en düşük emekli maaşlarını kalem kalem canlı yayında hesaplandı. Milyonlar "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL?" sorularına yanıt ararken; yüzde 44 zam iddialarıyla ilgili Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı geldi.

2025 asgari ücret kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? SGK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlar Ocak ayı maaş zamları için şimdiden geri sayıma başlarken, akıllarda da benzer sorular var. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alınırken, maaş zamları için hesaplar başlandı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları tahminen kalem kalem açıklanırken, "Biz 2025'in ilk 6 ayını bu zamlarla geçireceğiz" yorumları dikkat çekti. Son günlerde yüzde 44'lük zam oranı kamuoyunda konuşulurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çok konuşulacak bir çağrı geldi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Milyonlar alım gücünün yükselmesi için ve ekonomik olarak az da olsa nefes alabilmek için Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. 2025 maaş zamları bazılarına rahat nefes aldıracak bazılarının ise beklentilerinin altında kalacak ancak kulislerde konuşulan rakamlar pek de memnun etmeyeck gibi görünüyor. Peki 2025 asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Çalışan ve emekliler Ocak ayında yapılacak maaş zammını merak ederken; Merkez Bankası beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 seviyesinde olacak.

Söz konusu enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde 2024 yılının ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak.

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14-15 BİN TL OLACAK?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14-15 BİN TL OLACAK?

2025 mekli maaş zammı için enflasyon rakamları büyük önem taşırken; bu rakamlara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 14-15 bin TL olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı yüzde 4,3; Ocak zammı ise yüzde 10,59 olacak. Söz konusu rakamların beklendiği gibi gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 14,92 olacak.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı memur zammı Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

50 yıllık gizem çözüldü! Yeni bir kan grubu keşfedildi...

50 yıllık gizem çözüldü! Yeni bir kan grubu keşfedildi...

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

Döviz mevduatlarında faiz oranları değişti

Döviz mevduatlarında faiz oranları değişti

4 büyük bankadan '0' faizli kredi!

4 büyük bankadan '0' faizli kredi!

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.