Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Destek Holding AŞ'ye kayyum olarak atanmasının ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerine atamalar yapıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Destek Finans Faktoring AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) şirketimizin hakim ortağı Destek Holding AŞ'ye kayyum olarak atanmış, akabinde TMSF Fon Kurulu'nun 20 Kasım 2026 tarihli kararıyla da ilgili şirketin Yönetim Kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine atamalar yapılmıştır."

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır