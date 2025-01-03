2025'te hepsi değişti! Elektrik faturası, yemek kartı, konut satışı, karne, yurt dışı harçları... Hesaplar yeniden yapılıyor

2025 yılı ile birlikte hayatımızda pek çok şey değişti. Yemek kartı hesapları, elektrik faturaları, kapıda satışlar, kuyumcularda kimlik kartı zorunluluğu, emlakta yeni düzenleme, karne yerine gelişim raporu, tapu ve yurt dışı harçlarında yeni dönem... 1 Ocak itibariyle başladı. Tüketiciyi, satıcıyı, ev sahibini, kiracıyı ilgilendiren yeni düzenlemelerle hem gerçek maliyetlerin faturalara yansıması hem de güvenli alışverişin sağlanması amaçlanıyor. İşte tüm detaylar...