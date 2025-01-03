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  4. 2025'te hepsi değişti! Elektrik faturası, yemek kartı, konut satışı, karne, yurt dışı harçları... Hesaplar yeniden yapılıyor

2025'te hepsi değişti! Elektrik faturası, yemek kartı, konut satışı, karne, yurt dışı harçları... Hesaplar yeniden yapılıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.01.2025 08:43
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Yemek kartı hesapları, elektrik faturaları, kapıda satışlar, kuyumcularda kimlik kartı zorunluluğu, emlakta yeni düzenleme, karne yerine gelişim raporu, tapu ve yurt dışı harçlarında yeni dönem... 2025 itibarıyla A'dan Z'ye her şey değişti. Artık çok tüketen çok ödeyecek! Hesaplar yeniden yapılıyor...

2025 yılı ile birlikte hayatımızda pek çok şey değişti. Yemek kartı hesapları, elektrik faturaları, kapıda satışlar, kuyumcularda kimlik kartı zorunluluğu, emlakta yeni düzenleme, karne yerine gelişim raporu, tapu ve yurt dışı harçlarında yeni dönem... 1 Ocak itibariyle başladı. Tüketiciyi, satıcıyı, ev sahibini, kiracıyı ilgilendiren yeni düzenlemelerle hem gerçek maliyetlerin faturalara yansıması hem de güvenli alışverişin sağlanması amaçlanıyor. İşte tüm detaylar...

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ELEKTRİK FATURASINDA YENİ DÖNEM

ELEKTRİK FATURASINDA YENİ DÖNEM

ATV Haber'de yer alan habere göre; yeni yıl ile birlikte elektrik faturalarında yeni bir dönem başladı. Tüketimde belli bir sınırı aşan tüketiciler, devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Böylece artık gerçek maliyetler faturaya yansıtılacak.

ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK

ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK

Söz konusu değişiklik Şubat ayında başlayarak, yüksek elektrik tüketenlerin faturalarının artmasına sebep olacak. Yani çok tüketen daha çok ödeyecek. Az tüketenlere ise devlet desteği sürecek.

KAPIDAN SATIŞTA CAYMA HAKKI

KAPIDAN SATIŞTA CAYMA HAKKI

Ticaret Bakanlığı da yeni yılda dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Tüketicilere iş yeri dışında yapılan satışlarda kısa mesaj veya elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanma imkanı verilecek. Böylece kapıdan satışlarda tüketici hakları güçlenecek.

YEMEK KARTI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

YEMEK KARTI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ

Bir başka değişiklik de milyonlarca çalışanın yemek bedellerinde yaşandı. Yeni yılda yemek bedelleri sadece nakitle sınırlı olmayacak. Yemek kartı, çek, kupon gibi ödeme araçları da kullanılabilecek. Ayrıca yemek ücret formülasyonu da kaldırıldı. Artık günlük yemek bedeli hesabı esas alınacak. Böylece günlük bedel 170 TL'den 240 TL'ye çıktı.

KUYUMCULARDA KİMLİK KARTI ZORUNLULUĞU

KUYUMCULARDA KİMLİK KARTI ZORUNLULUĞU

Dolandırıcılık ve kara para aklamanın önüne geçmek için de yeni bir adım daha atıldı. Bundan böyle kuyumculardan 185 bin TL ve üzeri yapılan alışverişlerde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi.

Anahtar Kelimeler:
Karne Altın tapu Yemek kartı Elektrik faturası emlak konut
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