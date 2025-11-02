2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi! Çıta olarak, yoksulluk sınırını koydu... Yüzde 30'u geçer mi?

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Milyonlar nefesini tuttu, iki ay sonra belli olacak olan yen maaş zamlarına gözünü dikti. 7'den 70'e herkesi dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Aralık ayı ile başlayacak olan 2026 asgari ücret görüşmeleri öncesinde yapılacak zam oranlarıyla ilgil tahminler peş peşe gelirken; 45 bin TL zam talebi ise dikkat çekti. 2025 yılı itibarıyla net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı ise herkes tarafından merak ediliyor.