2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi! Çıta olarak, yoksulluk sınırını koydu... Yüzde 30'u geçer mi?

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Milyonlar nefesini tuttu, iki ay sonra belli olacak olan yen maaş zamlarına gözünü dikti. 7'den 70'e herkesi dolaylı ya da doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Aralık ayı ile başlayacak olan 2026 asgari ücret görüşmeleri öncesinde yapılacak zam oranlarıyla ilgil tahminler peş peşe gelirken; 45 bin TL zam talebi ise dikkat çekti. 2025 yılı itibarıyla net 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı ise herkes tarafından merak ediliyor.
NOW TV'deki canlı yayına katılan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026'da asgari ücretin 45 bin TL olması gerektiğini belirtti. Bir evde iki kişini çalışmasıyla en azından 92 bin 547 TL olarak açıklanan yoksulluk sınırının aşılması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, hükümete ve işveren kesimine çağrıda bulundu.
Kasım ayına girilmesiyle birlikte 2026 asgri ücret zam tahminleri ve beklentileri de gelmeye devam ediyor. Piyasa Katılımcılar Anketi'nde 2025 yıl sonun enflasyon beklentisinin yüzde 30'u aşması ve Eylül enflasyonunun yüzde 3,23 gelerek beklentilerin üstünde açıklanması ile yeni yıldaki zam senaryolarının da değişip değişimediği merak konusu oldu.
2025 yılında ara zam almayan asgari ücretli, enflasyonun üzerinde bir zam alarak yaşadığı kaybı telafi etmek istiyor.
Uzmanlar ise 16–19 aralığında başlayacağı belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tolantılarını işaret ederken, 2026 asgari ücret zammının yüzde 30'u geçmeyeceğini dile getiriyor.
Uluslararası finans kuruluşlarından JP Morgan, Türkiye’deki asgari ücret artışının yüzde 20 olacağını öngörürken, Morgan Stanley bu oranı yüzde 20–25 aralığında tahmin ediyor.
