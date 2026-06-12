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Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı bir çift, İspanya'da 60 taş ev ve 6 hektardan fazla araziye sahip terk edilmiş köyü 350 bin euro karşılığında satın aldı.

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!
Aleyna Türkmen

İspanya'nın Burgos eyaletinde bulunan ve uzun yıllardır terk edilmiş durumda olan Bárcena de Bureba köyü, Hollandalı bir çiftin satın almasıyla yeniden gündeme geldi. Polsatnews.pl'nin aktardığı bilgilere göre Maaike Geurts ve Tibor Strausz, köyün tamamını yaklaşık 350 bin euro karşılığında satın aldı.

Büyük şehirlerde konut fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde dikkat çeken yatırım, bir daire fiyatına bir köy satın alınabileceğini ortaya koydu. Çift, şehir yaşamı yerine geniş bir alanda kendi yaşam alanlarını kurmayı tercih etti.

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı! 1

ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNİ ÇEKEN TERK EDİLMİŞ KÖY

Bárcena de Bureba, geçmişte geleneksel bir tarım yerleşimi olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak 1970'li yıllarda büyük kentlere yönelen göç dalgası nedeniyle nüfusunu kaybetti. İş imkanları için bölgeden ayrılan sakinlerin ardından köydeki yapılar ve yerel kilise zamanla harabeye dönüştü.

Yaklaşık yarım asır boyunca kaderine terk edilen köy, doğanın etkisiyle büyük ölçüde yıprandı. Bölge, yıllar içinde neredeyse bir hayalet yerleşime dönüşerek yeni bir yatırımcı bekledi.

60 TAŞ EV VE 6 HEKTARDAN FAZLA ARAZİ

Habere göre çift, 2024 yılında Madrid ile Bilbao arasında bulunan köyü satın aldı. Üzüm bağları ve incir ağaçlarıyla çevrili bölgede yaklaşık 60 harap taş ev ve 6 hektardan fazla arazi bulunuyor.

Satın alma sırasında köyde elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı da yer almıyordu. Buna rağmen çift, bölgeyi yeniden canlandırmak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm projesi başlattı.

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı! 2

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN EKOLOJİK YERLEŞİM HEDEFİ

Maaike Geurts ve Tibor Strausz, "Ardbol" adını verdikleri proje kapsamında köyü kendi kendine yetebilen çevre dostu bir yaşam alanına dönüştürmeyi planlıyor.

Bu kapsamda geleneksel elektrik şebekesine bağlanmak yerine dönüştürülmüş bir yük konteynerine güneş paneli sistemi ve batarya kuruldu. Köyün içinden geçen dere ise sulama sistemleri ve su depoları oluşturmak için kullanılmaya başlandı.

Projenin merkezinde yer alan "gıda ormanı" ile yerleşimin yaklaşık 10 yıl içinde gıda bakımından kendi kendine yeterli hale gelmesi amaçlanıyor.

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı! 3

İLK ETAPTA 6 AİLE TAŞINMAYA HAZIRLANIYOR

Çift, benzer yaşam anlayışını paylaşan kişileri de projeye dahil ederek çevre dostu bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Euro Weekly News'te yer alan bilgilere göre ilk aşamada Hollanda'dan en az altı ailenin bölgeye yerleşmeyi planladığı belirtiliyor.

Maaike Geurts, El Periódico gazetesine yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, çok şaşırdık. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmemiştik ve beklediğimizden çok daha iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı! 4

VARŞOVA'DA BİR DAİREYE EŞDEĞER

Polonya Merkez Bankası verilerine göre Varşova'da konutların metrekare başına ortalama işlem fiyatı 16 bin 400-16 bin 500 zloti seviyesinde bulunuyor. Bu hesaplamaya göre yaklaşık 1,5 milyon zlotiye denk gelen 350 bin euro ile başkentte ortalama 90 metrekare büyüklüğünde üç odalı bir daire satın alınabiliyor.

Öte yandan Varşova'nın daha prestijli bölgelerinde fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkarken, milyonlarca zloti değerinde lüks dairelerin satışta olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya yatırım köy
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