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21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı! Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
19.02.2024 08:26 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermesinin ardından ‘Türkiye’de çalışma saatleri düşecek mi?’ sorusu merak ediliyordu. Mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Yeni düzenleme ile 45 saat olan haftalık çalışma saatleri 35-40’a düşürülmek için çalışmalar yapılıyor. Böylece 21 yıllık mevzuatın değiştirilerek, çalışanların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Anlık Borsa

Bu açıklama sonrası milyonlarca çalışan mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyordu. İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için düğmeye basıldı. Böylece yapılması planlanan düzenleme ile haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi planlanıyor.

İş kanununda haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 saate indirilmesi gündemde. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak. Yeni düzenleme çalışan odaklı olacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, çalışan güçlendirilecek, dağınık mevzuat bir arada toplanacak. Fazla çalışma ücretlerine ilişkin katsayının bir yerde yüzde 50, bir başka yerde yüzde 25 olması gibi dağınıklıklar giderilecek.

BASIN VE DENİZ KANUNU DEĞİŞECEK

BASIN VE DENİZ KANUNU DEĞİŞECEK

Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. 2003 tarihli İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak.

Türk İş Kanunu’nda haftalık çalışma saati 45 iken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nda haftalık çalışma saatleri 48 saat. Basın İş Kanunu’na tabii olanlar işe iade davaları açabiliyor ancak Deniz İş Kanunu’na tabii olanların böyle bir hakkı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
mesai saati
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