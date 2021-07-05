22 ayar bileziğin gram fiyatı! 5 Temmuz Pazartesi 22 ayar bilezik ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı 450 TL civarında kapatan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, yeni haftanın ilk gününde de aynı fiyatlardan güne başladı. Düğünlerde takı olmasının yanında yatırım aracı olarak da tercih edilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, alışta ve satışta farklılık gösteriyor.