22 ayar bileziğin gram fiyatı! 5 Temmuz Pazartesi 22 ayar bilezik ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı 450 TL civarında kapatan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, yeni haftanın ilk gününde de aynı fiyatlardan güne başladı. Düğünlerde takı olmasının yanında yatırım aracı olarak da tercih edilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, alışta ve satışta farklılık gösteriyor.
Altın bilezik fiyatları
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
*Alış: 450,12 Türk lirası *Satış: 481,53 Türk lirası
YARIM ALTIN FİYATLARI
*Alış: 1.617,00 Türk lirası *Satış: 1.641,00 Türk lirası
TAM ALTIN FİYATI
*Alış: 3.184,68 Türk lirası *Satış: 3.246,28 Türk lirası
ATA ALTIN FİYATLARI
*Alış: 3.257,00 Türk lirası *Satış: 3.336,00 Türk lirası
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
*Alış: 3.299,00 Türk lirası *Satış: 3.336,00 Türk lirası
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