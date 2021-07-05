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22 ayar bileziğin gram fiyatı! 5 Temmuz Pazartesi 22 ayar bilezik ne kadar?

05.07.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmezlerinden olan 22 ayar bileziğin gram fiyatında 5 Temmuz Pazartesi günü çok büyük değişimler yaşanmadı. Uzun zamandır yatay bir grafik sergileyen altın fiyatları, aynı seyirde devam ediyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatları da aynı seviyelerde hareket ediyor.

Geçtiğimiz haftayı 450 TL civarında kapatan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, yeni haftanın ilk gününde de aynı fiyatlardan güne başladı. Düğünlerde takı olmasının yanında yatırım aracı olarak da tercih edilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, alışta ve satışta farklılık gösteriyor.

Altın bilezik fiyatları

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

22 AYAR BİLEZİK FİYATI
*Alış: 450,12 Türk lirası *Satış: 481,53 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN FİYATLARI
*Alış: 1.617,00 Türk lirası *Satış: 1.641,00 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
*Alış: 3.184,68 Türk lirası *Satış: 3.246,28 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

ATA ALTIN FİYATLARI
*Alış: 3.257,00 Türk lirası *Satış: 3.336,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTIN FİYATI
*Alış: 3.299,00 Türk lirası *Satış: 3.336,00 Türk lirası
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