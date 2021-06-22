Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM müşterileriyle uygun fiyatlı ürünleri buluşturmaya devam ediyor. 22 Haziran BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? 22 Haziran'dan itibaren geçerli yiyecek ürünleri uygun fiyatıyla satışa sunulacak. 25 Haziran Cuma itibariyle de mutfak eşyaları, giyim, beyaz eşyalar gibi birçok ürün müşterinin beğenisine sunulacak. Öte yandan stoklar sınırlı olacak.
22 Haziran BİM aktüel ürünler
Aydın Sırma Zeytinyağı cam şişe içinde 1 litre 39,90 TL'ye satılacak. 300 gram Kayseri Parmak Sucuk 32,90 TL'den bu hafta satışa sunulacak.
25 HAZİRAN'DAN İTİBAREN
25 Haziran'dan itibaren beyaz eşya, mutfak araç ve gereçleri, giyim, gıda gibi birçok üründe indirime gidilecek.
MİKRODALGA FIRIN 499 TL
20 L hacim, 1100 W, paslanmaz çelik dokunulmaz dijital ekranlı mikrodalga fırının fiyatı 499 TL olacak. 18 mm desenli katlanır masa 79,90 TL'den satışa sunulacak.
25 HAZİRAN'DAN İTİBAREN
Elbise, mayo, ayakkabı gibi birçok ürün uygun fiyatıyla BİM'de olacak! Öte yandan çocukalr için birçok oyuncak da satılacak. Park salıncağın fiyatı 34,90 TL olacak.
29 HAZİRAN'DAN İTİBAREN
Gelecek hafta 29 Haziran'da ise gıda malzemeleri uygun fiyatıyla sunulacak. 1400 gram zeytin 24,90 TL, 800 gram Atatürk Çiçek Balı 46,90 TL olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum