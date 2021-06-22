Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM müşterileriyle uygun fiyatlı ürünleri buluşturmaya devam ediyor. 22 Haziran BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? 22 Haziran'dan itibaren geçerli yiyecek ürünleri uygun fiyatıyla satışa sunulacak. 25 Haziran Cuma itibariyle de mutfak eşyaları, giyim, beyaz eşyalar gibi birçok ürün müşterinin beğenisine sunulacak. Öte yandan stoklar sınırlı olacak.