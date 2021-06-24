23-29 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar var?

23-29 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK marketlerde bu hafta birbirinden güzel ve kullanışlı ürünler uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar var? İşte ayrıntılar...
23-29 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK marketlerde her hafta onlarca çeşitli ürün indirimli fiyatıyla müşterilere sunuluyor.
23-29 Haziran aralığında geçerli olan indirimlerde çocuklar için LED ışıklı paten 139 TL, akülü araba ise 6 taksit 999 TL'den satılıyor.
3 yıl garantili duvar tipi klima 6 taksir 3 bin 499 TL. Öte yandan fiyata montaj da dahil.
2 yıl Philips Türkiye garantili televizyon 6 taksit 1899 TL. İkili koltuk 6 taksit 599 TL. Öte yandan 2 yıl garantili ütü 6 taksit 169 TL. 2 yıl garantili 150 cm ve 60 cm raf dolap 6 taksit 179 TL.
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