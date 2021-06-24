23-29 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar var?

23-29 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK marketlerde bu hafta birbirinden güzel ve kullanışlı ürünler uygun fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Peki bu hafta ŞOK'ta hangi fırsatlar var? İşte ayrıntılar...