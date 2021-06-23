Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merak ediliyor. Birçok vatandaşın ilgi odağı olan şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto tam 171 milyon 225 bin liralık dev ikramiye ile heyecanlandırmaya devam ediyor. Haftanın ikinci çekilişinin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki 23 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte ayrıntılar...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Şans oyunu tutkunları tarafından Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Haziran 2021 sonuçları merak edilemeye başlandı.
ÇEKİLİŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi 23 Haziran Çarşamba günü saatler 21.30 gösterdiğinde gerçekleştirilecek.
BİLET SORGULMASI ARTIK DAHA KOLAY
Öte yandan oyunu oynayan ve bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango İdaresinin resmi internet sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresinden yapabilecek.
ONLİNE DE OYNANABİLİYOR
Bayiler aracılığıyla oynanabilen Çılgın Sayısal Loto, aynı zamanda Milli Piyongo'nun mobil uygulaması üzerinden de oynayabilmektedir.
DEV İKRAMİYE HEYECANLANDIRDI
Günün şanslı topları merakla beklenirken günün büyük ikramiyesi 171 milyon 225 bin lira olarak belirlendi.
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