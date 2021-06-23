Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları merak ediliyor. Birçok vatandaşın ilgi odağı olan şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto tam 171 milyon 225 bin liralık dev ikramiye ile heyecanlandırmaya devam ediyor. Haftanın ikinci çekilişinin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki 23 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte ayrıntılar...