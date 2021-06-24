24 Haziran 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar?

Şans oyunu tutkunları tarafından Süper Loto'nun şanslı rakamları şimdiden araştırma konusu oldu. Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde bugünün devreden büyük ikramiyesi 36 milyon 25 bin olarak belirlendi. Şans oyunu severler tarafından her hafta büyük bir merakla beklenen çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Peki 24 Haziran 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte büyük ikramiye...