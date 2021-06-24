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  4. 24 Haziran 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar?

24 Haziran 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak, büyük ikramiye ne kadar?

24.06.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları merak edilmeye başlandı. Birçok vatandaş tarafından severek takip edilen Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye tam 36 milyon 25 bin değerinde. Büyük devreden ikramiyesi ile heyecanlandıran Süper Lotonun şanlı rakamları merak konusu oldu. Peki

Şans oyunu tutkunları tarafından Süper Loto'nun şanslı rakamları şimdiden araştırma konusu oldu. Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde bugünün devreden büyük ikramiyesi 36 milyon 25 bin olarak belirlendi. Şans oyunu severler tarafından her hafta büyük bir merakla beklenen çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Peki 24 Haziran 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte büyük ikramiye...

Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta 3 defa gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikincisi çekilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLAYACAK?
Haftanın sonlarına yaklaştığımız Perşembe gününde gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO'DAN CANLI İZLENİYOR

MİLLİ PİYANGO'DAN CANLI İZLENİYOR
Yapılacak çekiliş canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de takip edilebilecek.

BİLET SORGULAMASI RESMİ SİTEDEN YAPILIYOR

BİLET SORGULAMASI RESMİ SİTEDEN YAPILIYOR
Öte yandan bilet sorgulaması yapmak isteyen şans oyunu tutkunları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresinden gerçekleştirilebilmektedir.

ONLİNE OLARAK OYNANILABİLİYOR

ONLİNE OLARAK OYNANILABİLİYOR
Sayısal loto bayilerinden oynanan Süper Loto, aynı zamanda Milli Piyango'nun mobil uygulaması üzerinden de online olarak oynanmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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