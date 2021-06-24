24 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu haftanın fırsatları neler?

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101'de 24 Haziran itibariyle birçok üründe indirim olacak. 4 raflı kitaplık 99,95 TL, çalışma masası 99,95 TL'den satışa sunulacak. Peki A101'de bu haftanın fırsatları neler? İşte 24 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu!

24 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu

A101'de fırsatlar devam ediyor. mutfak eşyalarından kişisel bakım ürününe, elektronik eşyalardan mobilyalara kadar birçok ürün A101'de olacak.

24 Haziran Perşembe itibariyle Toshiba Smart Led TV 4 bin 299 TL'den satışa sunulacak. Öte yandan P13 Blue Max Lite cep telefonu bin 499 TL'ye satılacak.

Sinbo ayaklı vantilatör 179 TL'den satılacak. Ödeme aşamasında taksit imkanları da olacak. Fantom 850 W süpürge 499 TL'ye satışa sunulacak.

Yatarlı üç kişilik salıncak bin 999 TL fiyatı ile A101'de olacak. Metal Oturma Grubu da aynı fiyata, bin 999 TL'ye satılacak.