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  4. 25 ilçeli Ankara haritasında 2019'a göre büyük değişiklik! 2024 haritası kırmızıya boyandı

25 ilçeli Ankara haritasında 2019'a göre büyük değişiklik! 2024 haritası kırmızıya boyandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2024 21:40
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31 Mart seçimlerine ilçelerdeki büyük değişiklikler damga vurdu. YSK'nın seçim yasağının kaldırmasıyla beraber birçok ilden peş peşe sonuçlar geldi. CHP'nin Türkiye haritasındaki değişikliği Ankara ilçelerine de yansımıştı. 2019 seçimde 19 ilçede AK Parti zaferi göğüslerken 2024 seçimlerine ise CHP damga vurdu. İşte ilçe ilçe son durum...

Türkiye tarihi seçim akşamlarından birini daha yaşıyor. Seçmenler tercihini yaptı, sandıklarda kararını verdi. Ankara ve ilçeleri ise 31 Mart akşamının en çok merak edilen illerinin başında yer alıyordu. 2019'daki yerel seçimlere kıyasla Ankara haritasında ciddi değişiklikler yaşandı.

Ankara 2019'da 19 ilçede seçimi önde bitirmişti. Ankara ilçelerindeki son durumda ise CHP'nin önde olması dikkat çekti.


Yerel Seçim 2024

NALLIHAN

NALLIHAN

Ankara'da geçtiğimiz 2019 seçimlerinde %53.63'lük bir oranla birinci parti AK Parti olurken, 2024 seçimlerinde CHP adayı Ertunç Güngör seçimi önde götürüyor.


NALLIHAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BEYPAZARI

BEYPAZARI

Seçimlerin merakla beklenen ilçelerinden biri de Beyazpazarı olurken, 2019 seçimlerinde %48,31'lik oranla AK Parti kazanırken, 2024 seçimlerinde CHP adayı Özer Kasap an itibarıyla seçimi önde götürüyor.

BEYPAZARI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AYAŞ

AYAŞ

2019 seçimlerinde %52,07'lik orana birinci parti olan AK Parti, 2024 seçimlerinde MHP adayını desteklerken burada da geride kaldı. 


AYAŞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

POLATLI

POLATLI

Polatlı'da 2019 seçimlerinde MHP birinci parti olarak zafer kazanmıştı. Bu seçimde ise CHP adayı Mürsel Yıldızkaya seçimi MHP'li rakibi Levent Çağlancı'nın önünde götürüyor.


POLATLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

HAYMANA

HAYMANA

2019'da %21,85 gibi bir oranda kalan CHP, bu kez seçimi en yakın rakibi AK Parti'nin önünde götürüyor.


HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Mansur Yavaş seçim Ankara son dakika Seçim 2024
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