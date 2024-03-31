25 ilçeli Ankara haritasında 2019'a göre büyük değişiklik! 2024 haritası kırmızıya boyandı

Türkiye tarihi seçim akşamlarından birini daha yaşıyor. Seçmenler tercihini yaptı, sandıklarda kararını verdi. Ankara ve ilçeleri ise 31 Mart akşamının en çok merak edilen illerinin başında yer alıyordu. 2019'daki yerel seçimlere kıyasla Ankara haritasında ciddi değişiklikler yaşandı.

Ankara 2019'da 19 ilçede seçimi önde bitirmişti. Ankara ilçelerindeki son durumda ise CHP'nin önde olması dikkat çekti.



