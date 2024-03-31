25 ilçeli Ankara haritasında 2019'a göre büyük değişiklik! 2024 haritası kırmızıya boyandı

Türkiye tarihi seçim akşamlarından birini daha yaşıyor. Seçmenler tercihini yaptı, sandıklarda kararını verdi. Ankara ve ilçeleri ise 31 Mart akşamının en çok merak edilen illerinin başında yer alıyordu. 2019'daki yerel seçimlere kıyasla Ankara haritasında ciddi değişiklikler yaşandı.
Ankara 2019'da 19 ilçede seçimi önde bitirmişti. Ankara ilçelerindeki son durumda ise CHP'nin önde olması dikkat çekti.
Ankara'da geçtiğimiz 2019 seçimlerinde %53.63'lük bir oranla birinci parti AK Parti olurken, 2024 seçimlerinde CHP adayı Ertunç Güngör seçimi önde götürüyor.
Seçimlerin merakla beklenen ilçelerinden biri de Beyazpazarı olurken, 2019 seçimlerinde %48,31'lik oranla AK Parti kazanırken, 2024 seçimlerinde CHP adayı Özer Kasap an itibarıyla seçimi önde götürüyor.
2019 seçimlerinde %52,07'lik orana birinci parti olan AK Parti, 2024 seçimlerinde MHP adayını desteklerken burada da geride kaldı.
Polatlı'da 2019 seçimlerinde MHP birinci parti olarak zafer kazanmıştı. Bu seçimde ise CHP adayı Mürsel Yıldızkaya seçimi MHP'li rakibi Levent Çağlancı'nın önünde götürüyor.
2019'da %21,85 gibi bir oranda kalan CHP, bu kez seçimi en yakın rakibi AK Parti'nin önünde götürüyor.