Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin uğurlu rakamları merak konusu oldu. Birçok vatandaş tarafından büyük rağbet gören Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki büyük ikramiyesi tam 172 milyon 283 bin lira değerinde. Haftanın son çekilişinin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki 26 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta son çekilişi düzenlenecek.
Şans oyunu severler tarafından büyük bir merakla beklenen çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı.
ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi 26 Haziran Cumartesi günü saatler 21.30 gösterdiğinde gerçekleştirilecek. Çekiliş ise toplamda 5 dakika sürecek.
ONLİNE OYNAMA ŞANSI
Milli Piyango bayilerinde oynanabilen Çılgın Sayısal Loto, aynı zamanda Milli Piyongo'nun mobil uygulaması üzerinden de oynayabilmektedir.
BİLET SORGULAMA EKRANI NEDİR?
Öte yandan bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango İdaresinin resmi internet sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresinden gerçekleştirebilecekler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum