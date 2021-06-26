Milli Piyongo İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin uğurlu rakamları merak konusu oldu. Birçok vatandaş tarafından büyük rağbet gören Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki büyük ikramiyesi tam 172 milyon 283 bin lira değerinde. Haftanın son çekilişinin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki 26 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?