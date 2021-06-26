26 Haziran altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek kaç TL? Altın güne yatay başladı!

Geçtiğimiz haftalarda 522 TL bandını da aşarak kendi rekorunu kıran gram altın, son 1-2 haftadır 500 TL’nin altında hareket ediyordu. 500 eşiğini geçen gram altın, 501 TL civarında sabitlendi. Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor.