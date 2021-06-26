26 Haziran altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek kaç TL? Altın güne yatay başladı!

Geçtiğimiz haftalarda 522 TL bandını da aşarak kendi rekorunu kıran gram altın, son 1-2 haftadır 500 TL’nin altında hareket ediyordu. 500 eşiğini geçen gram altın, 501 TL civarında sabitlendi. Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor.
İşte 26 Haziran altın fiyatları...
GRAM ALTIN
501,96 Türk lirası 502,041 Türk lirası
22 AYAR BİLEZİK
455,78 Türk lirası 458,691,10 Türk lirası
ONS ALTIN
1.781,48 Türk lirası 1.781,760,37 Türk lirası
ALTININ KİLOGRAM FİYATI
56.987,00 Türk lirası 56.996,000,36 Türk lirası
ALTIN EURO KG
68.066,00 Türk lirası 68.077,000,36 Türk lirası
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