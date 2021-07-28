28 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (28 Temmuz) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezikler, düğün sezonunun açılmasıyla beraber sıkça merak edilen konular arasında bulunuyor. Altın bilezik fiyatlarında bugün genel olarak bir yükseliş gözlemlenirken, Ons altın fiyatında da hafif bir yükseliş yaşandı. Ons altın dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,34 üzerinde 1.804 dolardan işlem görüyor. 14 ayar altın bilezik dün günü 283 ile kapatırken, 18 ayar altın bilezik ise günü 362 ile bitirdi. İşte 28 Temmuz güncel altın bilezik fiyatları…

