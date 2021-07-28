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28 Temmuz Altın bilezik fiyatları: Bugün (28 Temmuz) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

28.07.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır çeşitli şekillerde kullanılan altın, günümüzde takı olarak veya hediyelik olarak sıkça tercih ediliyor. 28 Temmuz altın bilezik fiyatları da birçok kişi tarafından düzenli olarak takip ediliyor. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı dün günü 452 seviyesinde kapatırken, bugün güne yükselişle başladı. 22 ayar altın bilezik gramı 28 Temmuz sabahına kapanış seviyesinin biraz üzerinde 458 ile başladı. İşte 28 Temmuz altın bilezik fiyatları...

Altın bilezikler, düğün sezonunun açılmasıyla beraber sıkça merak edilen konular arasında bulunuyor. Altın bilezik fiyatlarında bugün genel olarak bir yükseliş gözlemlenirken, Ons altın fiyatında da hafif bir yükseliş yaşandı. Ons altın dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,34 üzerinde 1.804 dolardan işlem görüyor. 14 ayar altın bilezik dün günü 283 ile kapatırken, 18 ayar altın bilezik ise günü 362 ile bitirdi. İşte 28 Temmuz güncel altın bilezik fiyatları…

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 458,43 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,29 artışla 459,65'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 452,98 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 375,10 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,32 artışla 376,22'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 362,58 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 291,73 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,31 artışla 292,57'dan işlem görüyor. Dün 4 Ayar Altın, günü 283,11 seviyesinde kapattı.
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