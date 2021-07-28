28 Temmuz altın fiyatları: Bugün (28 Temmuz) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, 28 Temmuz Çarşamba gününde de merak ediliyor. Gram altın bir süredir devam ettirdiği 495 – 505 arasındaki seviyesini bugün de korurken, Çeyrek altın da 800 liranın üzerindeki seyrine devam ediyor. Ons altın fiyatı ise dün düşüşe geçti, ancak bugün itibariyle dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,35 üzerinde bir değer kazancıyla şu an için 1.805 seviyesinden işlem görüyor. İşte 28 Temmuz altın fiyatları…

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde, altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, FED'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.