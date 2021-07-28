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28 Temmuz altın fiyatları: Bugün (28 Temmuz) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

28.07.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. Özellikle bir süredir dikkat çeken Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, düzenli olarak yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın dün günü 495 ile kapatırken, haftanın üçüncü işlem gününde, dün ons altında yaşanan gerilemenin ardından bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Peki, 28 Temmuz Gram altın ve Çeyrek altın fiyatları ne oldu? İşte altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, 28 Temmuz Çarşamba gününde de merak ediliyor. Gram altın bir süredir devam ettirdiği 495 – 505 arasındaki seviyesini bugün de korurken, Çeyrek altın da 800 liranın üzerindeki seyrine devam ediyor. Ons altın fiyatı ise dün düşüşe geçti, ancak bugün itibariyle dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,35 üzerinde bir değer kazancıyla şu an için 1.805 seviyesinden işlem görüyor. İşte 28 Temmuz altın fiyatları…

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde, altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, FED'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 495,14 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,34 artışla 496,71'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 495,23 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 812,33 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 815,04'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 812,22 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.624,65 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,36 artışla 1.630,08'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.624,44 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.216,53 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,33 artışla 3.226,56'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.238,95 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.308,20 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,40 artışla 3.320,86'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.343,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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