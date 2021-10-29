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29 Ekim BİM hangi ürünler indirimde? İşte BİM 29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

29.10.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketlerin başında gelen BİM'de 29 Ekim günü birçok üründe indirim yapıldı. Birçok ürünü müşterilerle en uygun fiyatlardan buluşturmayı hedefleyen BİM'de bebek triko patik 5,90 TL'den, kadın polar ev terliği 7,50 TL'den satılacak. İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...

Türkiye'nin her yerinde mağazası bulunan BİM 29 Ekim günü aktüel kataloğu yayınlandı. Katalogra mutfak araç gereçlerinden giyime, ev tekstilinden oyuncaklara kadar birçok üründe indirim yapıldığı görüldü. Kadın ev pantolonu 24,90 TL, Paşabahçe dantel çay takımı 24,90 TL oldu. İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...

29 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Milyonlarca müşterinin tercih ettiği BİM 29 Ekim gününde de birçok ürünü indirimli fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuyor. BİM'de Kumtel çift taraflı ısıtıcı 159 TL, peşim fiyatına 6 taksitle ödenecek.

İŞTE 29 BİM EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

İŞTE 29 BİM EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
* Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 399 TL * Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı 159 TL * Keysmart Key 80 KRT 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 2.299 TL * Polosmart Desenli Akıllı Tartı 69,90 TL * Fakir Şofben 199 TL * Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 169 TL * Kadın Soft Pijama Takımı 75 TL * Çocuk Wellsoft Nakışlı Patik 7,90 TL * Letoon Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 49,90 TL * Letoon Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt 59,90 TL * Glass in love Borosilikat Tencere 3000 ml 119 TL * Paşabahçe Sürahi 2000 cc 17,90 TL * Metal Kayık Ekmeklik 12,90 TL
* Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL * Ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı 29,90 TL * Benante Bambu Kesme Tahtası 59,90 TL * Nar Dökücü ve Portakal Sıkıcı 16,90 TL * Glass in love Desenli Kapaklı Baratlık 4'lü 39,90 TL * Yumurtalık 4'lü 4,90 TL * Cook Love Silikon Spatula ve Fırça Seti 3'lü 39,90 TL * Piccolo Mondi Ana Kucağı 149 TL * Lüks Minderli Mama Sandalyesi 149 TL * Piccolo Mondi Aktivite Halısı 59,90 TL * Bebek Basamağı 19,90 TL * Pratik Mama Sandalyesi 99,90 TL * Çamaşır Selesi 19,90 TL * Su Kovası 13 Litre 14,90 TL
* Kulplu Maşrapa 1,5 Litre 4,50 TL * 50 Litre Küvet ve File Seti 39,90 TL * Fisher-Price Akıllı Saat 49,90 TL * İlk Arabam 49,90 TL * Piccolo Mondi Müzikli İlk Oyuncağım 39,90 TL * Dede Sevimli Hayvanlar Bul Tak 24,90 TL * Polis İtfaiye Hastane Yol Seti 39,90 TL * Polesie Oyuncak Yarış Motosikleti 19,90 TL * Polesie Eğlenceli Lokomotif 29,90 TL * Sevimli Kaplumbağa Çıngırak 8,50 TL * Sürtmeli Karma Araçlar 8,50 TL * Pilsan Kırılmaz Araba 5,90 TL * İlk Kitaplarım 3,50 TL * Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL
* Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL * Figürlü Bebek Yastığı 22,90 TL * Çok Amaçlı Bebek Sepeti 34,90 TL * Pamuklu Battaniye 24,90 TL * Kundak Havlusu 19,90 TL * Müslin Bezi 19,90 TL * Bakım Seti 7'li 49,90 TL * Organik Ağız Mendili 9,90 TL * Biberon Fırçası 4,90 TL * Wee Cam Biberon 2'li 19,90 TL * Emzik 2'li 8,90 TL * Kulplu Su Bardağı 250 ml 19,90 TL * Melamin Mama Tabağı 12,90 TL * Figürlü Silikon Önlük 19,90 TL * Wee Bebek Güvenik Ürünleri 4,90 TL * Uzun Kol Desenli Body 2'li 39,90 TL
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Bim
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