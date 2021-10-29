29 Ekim BİM hangi ürünler indirimde? İşte BİM 29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

Türkiye'nin her yerinde mağazası bulunan BİM 29 Ekim günü aktüel kataloğu yayınlandı. Katalogra mutfak araç gereçlerinden giyime, ev tekstilinden oyuncaklara kadar birçok üründe indirim yapıldığı görüldü. Kadın ev pantolonu 24,90 TL, Paşabahçe dantel çay takımı 24,90 TL oldu. İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...