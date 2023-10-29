FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2023! Cumhuriyetin 100. yılına özel, en yeni, etkileyici, Atatürk görselli ve resimli 29 Ekim mesajları

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2023! Cumhuriyetin 100. yılına özel, en yeni, etkileyici, Atatürk görselli ve resimli 29 Ekim mesajları

29.10.2023 08:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle arama motorlarında sorgulanıyor. Biz de WhatsApp, Instagram, Facebook, X (Twitter) ve Threads gibi uygulamalarda Cumhuriyetin 100. yılına özel, en yeni, etkileyici, Atatürk görselli ve resimli 29 Ekim mesajları paylaşmak isteyenler için en güzel sözleri derledik. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına özel en yeni 29 Ekim mesajları ve sözleri...

29 Ekim mesajları, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle merak edildi. Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetlerini en güzel şekilde ifade etmek isteyen kişiler internette en yeni, en güzel, Atatürk resimli 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözlerini araştırıyor. Atatürk "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" demiştir. Bugün, Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına özel en yeni ve en güzel 29 Ekim mesajları...

Canlı Borsa

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL EN YENİ 29 EKİM MESAJLARI!

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

100 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
29 ekim cumhuriyet bayramı mesajları 29 ekim mesajları atatürk cumhuriyet bayramı mesajları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.