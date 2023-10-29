29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2023! Cumhuriyetin 100. yılına özel, en yeni, etkileyici, Atatürk görselli ve resimli 29 Ekim mesajları

29 Ekim mesajları, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle merak edildi. Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetlerini en güzel şekilde ifade etmek isteyen kişiler internette en yeni, en güzel, Atatürk resimli 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile sözlerini araştırıyor. Atatürk "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" demiştir. Bugün, Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına özel en yeni ve en güzel 29 Ekim mesajları...
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…
100 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.