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29 Temmuz altın bilezik fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

29.07.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemlerinin genişletilmesiyle beraber düğün sezonunda da hareketlilik yaşandı. Altın bilezik fiyatları birçok kişi tarafından düzenli olarak takip edilirken, günümüzde altın bilezikler hem yatırım amaçlı hem de hediyelik olarak sıkça tercih ediliyor. 22 ayar altın bilezik gramı dün 451 ile kapatırken bugün güne 460 seviyesinde başladı. Peki, 29 Temmuz altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

29 Temmuz altın bilezik fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 18 ayar altın bilezik dün kapanışta 361 seviyesinde buluyorken, bugün güne 376 ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise dün günü 282 ile bitirirken, 29 Temmuz gününü 292 ile açtı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,48 üzerinde 1.815 dolardan işlem görüyor. İşte 29 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde altının ons fiyatında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirmişti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.

Altın bilezik fiyatları

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

22 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 460,06 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,62 artışla 462,65'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 451,41 seviyesinde kapattı.

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

18 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 376,44 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,63 artışla 378,63'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 361,32 seviyesinde kapattı.

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı

14 Ayar Altın Bilezik Gram Fiyatı
Güne 292,77 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,62 artışla 294,42'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 282,11 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed
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