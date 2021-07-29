29 Temmuz altın bilezik fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

29 Temmuz altın bilezik fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. 18 ayar altın bilezik dün kapanışta 361 seviyesinde buluyorken, bugün güne 376 ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise dün günü 282 ile bitirirken, 29 Temmuz gününü 292 ile açtı. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,48 üzerinde 1.815 dolardan işlem görüyor. İşte 29 Temmuz altın bilezik gram fiyatları…

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde altının ons fiyatında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirmişti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.