29 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

29 Temmuz altın fiyatları, birçok kişi tarafından düzenli olarak merak ediliyor. Gram altın fiyatı bugün güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde değer kazandı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 819 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 3 bin 335 TL’den alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,44 üzerinde 1.814 dolardan işlem görüyor. Peki, 29 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde altının ons fiyatında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirmişti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.