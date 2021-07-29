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29 Temmuz Altın fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

29.07.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Temmuz Perşembe günü altın fiyatlarında genel olarak bir yükseliş hakim. Altının Gram fiyatı güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından şu an itibariyle 499 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise dün günü 809 ile kapatırken, bu sabah itibariyle kapanış seviyesinin yüzde 0,45 üzerinde 815 TL ile güne başladı. Dün sınırlı da olsa Ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak, Gram altın da değer kazandı. İşte 29 Temmuz anlık altın fiyatları…

29 Temmuz altın fiyatları, birçok kişi tarafından düzenli olarak merak ediliyor. Gram altın fiyatı bugün güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde değer kazandı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 819 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 3 bin 335 TL’den alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,44 üzerinde 1.814 dolardan işlem görüyor. Peki, 29 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde altının ons fiyatında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirmişti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 496,90 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,56 artışla 499,44'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 497,26 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 815,23 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,57 artışla 819,41'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 809,50 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.630,45 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,51 artışla 1.637,83'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.618,81 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.228,02 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,56 artışla 3.244,44'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.228,84 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.320,02 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,55 artışla 3.336,59'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.331,00 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Fed
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