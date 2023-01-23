3,5,7 bin TL değil! EYT'linin emekli promosyon tutarı için görülmemiş rakam! Bankalar çıtayı 15 bin TL'ye çıkaracak

EYT düzenlemesinin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Şubat ayında Meclis'te oylanarak yürürlüğe girecek düzenleme sonrası, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olmak için işlemlerini başlatacak. Hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. EYT yasası için geri sayım başlarken milyonlarca EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı. Bankların geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatarak Aralık sonuna kadar uzattığı emekli maaş promosyon yarışı ise yeniden alevlenecek.

SGK'DA BANKA SEÇİMİ YAPILACAK

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

3 YIL TAAHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYONU ALINABİLİYOR

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başlayan bankalar rakamları daha da yukarıya taşıyacak. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL rakamı görülürken çoğu banka emekli promosyonu ödemesini 7 bin TL'nin üzerine çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.

EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI OCAK ZAMMI VE EYT İLE DAHA DA ARTABİLİR

Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında gerçekleşti. Bu rakam sonrası Ağustos'ta bankalar arası rekabet hızlandı ve emekli promosyon tutarları 10 katına varana kadar arttı.

YENİDEN 10-15 BİN TL ARASINDA OLACAK

Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Emeklilerin ayrıca 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.

Sabah'ta yer alan haberde, bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

SGK EMEKLİ MAAŞI PROMOYONU İÇİN EN DÜŞÜK TUTARI NETLEŞTİRDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

BANKA TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor. Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz.

İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları: