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3,5,7 bin TL değil! EYT'linin emekli promosyon tutarı için görülmemiş rakam! Bankalar çıtayı 15 bin TL'ye çıkaracak

23.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası bekleyen milyonlar şimdi de emekli promosyon kampanyalarını radarına aldı. 2 milyondan fazla kişiyi yakından ilgilendiren "Banka promosyonları ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce 10 bin lirayı gören emekli promosyonları için 15 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası ve diğer bankaların emekli promosyon tutarları...

EYT düzenlemesinin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Şubat ayında Meclis'te oylanarak yürürlüğe girecek düzenleme sonrası, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olmak için işlemlerini başlatacak. Hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. EYT yasası için geri sayım başlarken milyonlarca EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı. Bankların geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatarak Aralık sonuna kadar uzattığı emekli maaş promosyon yarışı ise yeniden alevlenecek.

SGK'DA BANKA SEÇİMİ YAPILACAK

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

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3 YIL TAAHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYONU ALINABİLİYOR

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor. Müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başlayan bankalar rakamları daha da yukarıya taşıyacak. Bir dönem promosyonda müşteri kazanma rekabetiyle 10 bin TL rakamı görülürken çoğu banka emekli promosyonu ödemesini 7 bin TL'nin üzerine çıkardı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.

EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI OCAK ZAMMI VE EYT İLE DAHA DA ARTABİLİR

Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı yüzde 42,35 oranında gerçekleşti. Bu rakam sonrası Ağustos'ta bankalar arası rekabet hızlandı ve emekli promosyon tutarları 10 katına varana kadar arttı.

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YENİDEN 10-15 BİN TL ARASINDA OLACAK

Yüzde 30'luk emekli Ocak zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkması bekleniyor. Emeklilerin ayrıca 2 bayramda ikramiye ve Temmuz döneminde yeniden zam alacak olması bankaların müşteri kazanması istediğini artıran diğer faktörler olarak dikkat çekiyor.

Sabah'ta yer alan haberde, bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

SGK EMEKLİ MAAŞI PROMOYONU İÇİN EN DÜŞÜK TUTARI NETLEŞTİRDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.

  • Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
  • 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,
  • 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve
  • 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.

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BANKA TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor. Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz.

İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor. Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Aralık 2022 olarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
EYT emekli promosyon

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