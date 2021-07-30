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3 bin 790 TL destek ödemesi! 3 ay...

30.07.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle pek çok kez salgının yayılmasını önlemek amacıyla kapanmaya gitmiştik. Bu süreçte işverenlerin işçileri çıkarması yasaklanmıştı. Yasağın kaldırılmasının ardından mikro işletmelerin işçi çıkarmamaları için 3 bin 790 TL’ye kadar çıkan destek paketi açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, ilave istihdama 10 milyarlık finansman sağlanacak, böylece teşvik kurallarıyla işçiler korunmaya alınacak. Mikro işletmelere sağlanacak destek 1560 TL’den başlıyor, 3 bin 790 TL’ye kadar çıkıyor. İşte destekten yararlanmak için gereken şartlar…

İŞÇİYİ KORUMAK VE YENİ İSTİHDAM İÇİN 20 PRİM TEŞVİKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı destek paketinde çalışanın işini korumak, yeni istihdam yaratmak için 20'nin üzerinde prim teşviki, destek ve indirimi uygulanıyor.
Teşviklerle işverenin işçilik maliyetlerinde indirim sağlanıyor. İstihdam edilen işçiler için 51 il ve iki ilçede istihdam edilen çalışanlar için 6 puanlık prim indirimi bu yılın sonuna kadar sürecek.

İLK DEFA İŞE ALINANLARIN SİGORTASI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

İLK DEFA İŞE ALINANLARIN SİGORTASI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK
Genç, kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanma süreleri uzatıldı. Normalleşme desteği kapsamında Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerin tamamı tutarında destek veriliyor.
Bu destek aylık 1341 liraya ulaşıyor. İlk defa işe alınan çalışanın sigorta, vergi giderleri asgari ücret üzerinden devlet tarafından karşılanıyor.
Sigortalıların, işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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